Лучший помощник таможенника – с хвостом

Итоги работы кинологических подразделений дальневосточных таможен за 2016 год подвели на совещании, которое прошло во Владивостоке.

На пунктах пропуска таможен Дальневосточного региона, по информации пресс-центра ведомства, несут свою ответственную службу 78 служебных собак. Они ищут наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, объекты дикой флоры и фауны, дериваты, а также табачную продукцию и валюту, которые пытаются провезти контрабандой. Чуткий собачий нос используется при проведении таможенного контроля и оперативных мероприятий.

За прошедший год специалисты-кинологи дальневосточных таможен с помощью своих подопечных выявили 282 факта незаконного перемещения запрещенных препаратов и подконтрольных товаров.

Чаще всего четвероногие таможенники помогали предотвратить незаконный вывоз из страны объектов дикой флоры и фауны, их дериватов. За год выявлен 131 факт. Среди задержанных объектов женьшень, части тигра, медведя, копытных животных и древесных лягушек, трепанг, гриб чага, охраняемые законом пресноводные рыбы. Табачную продукцию, сокрытую от таможенного контроля, служебные собаки обнаружили 96 раз. В 20 случаях были обнаружены наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Заметим, что лучшей по количеству обнаружений наркотических средств и сильнодействующих веществ стала кинолог Марина Лимонова (Владивостокская таможня) со своим четвероногим партнером.