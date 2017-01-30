Лучший помощник таможенника – с хвостом

Итоги работы кинологических подразделений дальневосточных таможен за 2016 год подвели на совещании, которое прошло во Владивостоке.
На пунктах пропуска таможен Дальневосточного региона, по информации пресс-центра ведомства, несут свою ответственную службу 78 служебных собак. Они ищут наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, объекты дикой флоры и фауны, дериваты, а также табачную продукцию и валюту, которые пытаются провезти контрабандой. Чуткий собачий нос используется при проведении таможенного контроля и оперативных мероприятий.
За прошедший год специалисты-кинологи дальневосточных таможен с помощью своих подопечных выявили 282 факта незаконного перемещения запрещенных препаратов и подконтрольных товаров.
Чаще всего четвероногие таможенники помогали предотвратить незаконный вывоз из страны объектов дикой флоры и фауны, их дериватов. За год выявлен 131 факт. Среди задержанных объектов женьшень, части тигра, медведя, копытных животных и древесных лягушек, трепанг, гриб чага, охраняемые законом пресноводные рыбы. Табачную продукцию, сокрытую от таможенного контроля, служебные собаки обнаружили 96 раз. В 20 случаях были обнаружены наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Заметим, что лучшей по количеству обнаружений наркотических средств и сильнодействующих веществ стала кинолог Марина Лимонова (Владивостокская таможня) со своим четвероногим партнером.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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