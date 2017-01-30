Цветы на обочине

Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…

Заметим, что эти цветочные авто изрядно затрудняли парковку и делали опасной ситуацию на дороге. Кроме того, многих горожан очень смущали некоторые автобусы, на пару дней также превратившиеся в филиалы цветочных магазинов.

Управление транспорта администрации города, куда стали обращаться граждане с жалобами на торговлю цветами с припаркованных вдоль дорог автотранспортных средств, было вынуждено уточнить: автобусы, с которых происходит продажа цветов, не имеют отношения к пассажирским перевозкам на территории Владивостока.

Мало того, в предпраздничные дни в Советском районе города прошел очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. По данным пресс-службы мэрии, сотрудники административно-территориального управления района провели проверку коммерсантов, торгующих в районе домов № 66 – 68/1 на ул. Русской. На продавцов, работающих без разрешительных документов, составлены административные протоколы.

– Рейды по пресечению несанкционированной торговли проходят у нас несколько раз в неделю, – рассказал Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района. – В нашем районе два основных очага незаконной торговли – тротуар от автовокзала до Русской, 46, а также Русская, 66–68/1. В преддверии 8 Марта к продавцам продуктов и одежды присоединились торговцы цветами, которых очень много на тротуарах и обочинах. На них также составляются протоколы об административных правонарушениях.

Отметим, что за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере до 1500 рублей для физических лиц, до 5000 рублей для должностных лиц, а юридическим лицам придется заплатить до 50000 рублей.

9 марта наиболее оптимистично настроенные продавцы тюльпанов все еще стояли в своих «автомагазинах» на обочинах дорог, но, увы, их хрупкий товар был так же актуален, как елки 1 января… Заметим, что и цены на цветы с 80–100 рублей утром 8 Марта упали к вечеру того же дня до 40–50… А 9 марта весенние цветы можно было купить и за 35 рублей.