Вагон для праздничного настроения

В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел празднично оформленный муниципальный трамвай, сообщили в пресс-службе администрации города.

Таким образом, сотрудники владивостокского предприятия ОАО «Электротранспорт» решили поздравить жительниц приморской столицы с Международным женским днем.

Всем пассажиркам разукрашенного вагона специалисты «Электротранспорта» дарили цветы.

– Желаем всем жительницам столицы Приморья счастья, любви и добра, – сказал начальник трамвайного депо ОАО «Электрический транспорт» Павел Калинин. – Уверен, что подарок порадует наших прекрасных дам и станет поводом для их хорошего настроения.

– Мы с радостью украшали трамвай, старались сделать приятное нашим пассажирам, поднять им настроение, – поделилась сотрудник городского предприятия Людмила Белоусова.

– Огромное спасибо коллективу ОАО «Электрический транспорт», который поздравляет своих пассажиров со всеми праздниками, – говорит Татьяна Мурина, жительница Владивостока. – Желаю всем сотрудницам здоровья и благополучия. Спасибо вам за ваш труд и внимательное отношение к пассажирам.

Как отметили в пресс-службе мэрии, праздничный вагон будет курсировать по городскому маршруту «Сахалинская – Минный городок» в течение двух недель.