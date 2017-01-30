Вагон для праздничного настроения

В честь Международного женского дня во Владивостоке на линию вышел празднично оформленный муниципальный трамвай, сообщили в пресс-службе администрации города.
Таким образом, сотрудники владивостокского предприятия ОАО «Электротранспорт» решили поздравить жительниц приморской столицы с Международным женским днем.
Всем пассажиркам разукрашенного вагона специалисты «Электротранспорта» дарили цветы.
– Желаем всем жительницам столицы Приморья счастья, любви и добра, – сказал начальник трамвайного депо ОАО «Электрический транспорт» Павел Калинин. – Уверен, что подарок порадует наших прекрасных дам и станет поводом для их хорошего настроения.
– Мы с радостью украшали трамвай, старались сделать приятное нашим пассажирам, поднять им настроение, – поделилась сотрудник городского предприятия Людмила Белоусова.
– Огромное спасибо коллективу ОАО «Электрический транспорт», который поздравляет своих пассажиров со всеми праздниками, – говорит Татьяна Мурина, жительница Владивостока. – Желаю всем сотрудницам здоровья и благополучия. Спасибо вам за ваш труд и внимательное отношение к пассажирам.
Как отметили в пресс-службе мэрии, праздничный вагон будет курсировать по городскому маршруту «Сахалинская – Минный городок» в течение двух недель.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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