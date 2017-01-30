Торжества продолжатся в субботу

Праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню, представят в поселке Трудовое.
На концерт приглашают всех представительниц прекрасного пола.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в субботу, 11 марта, в культурно-образовательном центре «Эврика» (ул. Порт-Артурская, 44) перед зрителями выступят театрализованная танцевальная студия «Стрекоза», детский танцевальный коллектив «Грация», а также сольные вокалисты.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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