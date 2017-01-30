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Соблюдение расписания автобусных маршрутов – под контролем городских властей

Сразу три компании оштрафованы во Владивостоке за нарушение договора о регулярных перевозках.

По информации пресс-службы администрации города, штрафы выписаны за недовыпуск автобусов на линию, изменение расписания и маршрута движения.

Уведомление о штрафе в размере восьми тысяч рублей направлено руководителю ООО «Каслар». По предоставленной муниципальным учреждением «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 27 февраля на маршруте № 72 «Луговая – Бухта Емар», где работает транспорт этой компании, был задействован один автобус вместо необходимых двух.

На такую же сумму оштрафовано ООО «Влад Рейс». По информации, предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», 14 февраля на маршруте № 40 «Семеновская – Завод «Варяг» работа автобусов завершилась в 21.46. Таким образом, автобусы ушли с линии на два часа раньше, чем это прописано в постановлении администрации города № 3041. Согласно документу, работа общественного транспорта на маршруте заканчивается в 23.40.

На восемь тысяч рублей наказано ООО «ВладАвто». Как выяснили в ходе проверки специалисты управления транспорта, 28 февраля водитель одной из машин компании нарушил маршрут движения. Автобус с номером ВО 930/25, следовавший по маршруту № 77 «Автовокзал – Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум», высадил пассажиров на остановке «ДВФУ: южные ворота», после чего развернулся в районе поворота в ОП № 9 УМВД и подал автобус на посадку на остановку «ДВФУ: южные ворота» в сторону центра города. То есть водитель не доехал до конечной остановки, чем нарушил один из пунктов договора, который в прошлом году руководитель ООО «ВладАвто» подписал с администрацией Владивостока. Согласно документу, на время действия договора перевозчик обязан выполнять регулярные перевозки пассажиров по утвержденным маршрутам и расписанию.

Автор : Отдел новостей «В»

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