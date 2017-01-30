Подростков научат, как открыть собственное дело

Во Владивостоке стартует проект молодежного предпринимательства «Бизнес-лаборатория».

Организаторы – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» и Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза – объявляют о наборе участников проекта.

Как уже писал «В», участниками «Бизнес-лаборатории» могут стать все желающие в возрасте от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 23 марта заполнить бланк заявки и отправить на e-mail bizlab2017@mrc-vlad.ru.

Занести бланк заявки также можно по адресу: ул. Пограничная, 12.

Занятия будут проходить на базе Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа (проспект 100 лет Владивостоку, 18) с 25 по 31 марта. Молодые люди, прошедшие обучение, получат сертификаты и памятные подарки. Участие в проекте бесплатное.

По словам организаторов, бизнес-тренеры и успешные предприниматели научат участников основам ведения собственного дела. По итогам обучения юноши и девушки попробуют разработать собственный бизнес-проект. Автор лучшей идеи получит главный приз – бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Океан».

Телефоны для справок: 222-22-94, 236-13-58.