Подростков научат, как открыть собственное дело

Во Владивостоке стартует проект молодежного предпринимательства «Бизнес-лаборатория».
Организаторы – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» и Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза – объявляют о наборе участников проекта.
Как уже писал «В», участниками «Бизнес-лаборатории» могут стать все желающие в возрасте от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие в проекте, необходимо до 23 марта заполнить бланк заявки и отправить на e-mail bizlab2017@mrc-vlad.ru.
Занести бланк заявки также можно по адресу: ул. Пограничная, 12.
Занятия будут проходить на базе Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа (проспект 100 лет Владивостоку, 18) с 25 по 31 марта. Молодые люди, прошедшие обучение, получат сертификаты и памятные подарки. Участие в проекте бесплатное.
По словам организаторов, бизнес-тренеры и успешные предприниматели научат участников основам ведения собственного дела. По итогам обучения юноши и девушки попробуют разработать собственный бизнес-проект. Автор лучшей идеи получит главный приз – бесплатную путевку во Всероссийский детский центр «Океан».
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