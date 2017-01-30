Мы посеяли горох…

Второй урок в школе овощеводов Владивостока будет посвящен вопросам выращивания бобовых культур, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Занятие пройдет в эту субботу, 11 марта, в аудитории 2903 Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Все о сортах бобовых культур и о том, как их правильно выращивать в открытом грунте, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Занятия проходят на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903).
Начало в 13 часов. Участие в лекциях бесплатное.
План занятий
18 марта – «Бахчевые культуры: огурец, тыква, кабачки, патиссоны. Сорта, агротехника выращивания». Автор лекции – кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А. С.
25 марта – «Лук. Агротехника выращивания. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге Приморья». Автор лекции – кандидат сельскохозяйственных наук Корнилов А. С.
1 апреля – «Лучшие предшественники и схемы чередования культур в условиях южного Приморья». Автор лекции – кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н. А.
8 апреля – «Картофель. Рекомендуемые сорта для юга Приморья». Автор лекции – кандидат сельскохозяйственных наук Сакара Н. А.
15 апреля – «Свекла, морковь и другие корнеплодные овощи. Сорта, рекомендованные для выращивания на юге нашего края. Агротехника выращивания». Автор лекции – доктор сельскохозяйственных наук Михеев Ю. Г.
22 апреля – «Вредители и болезни овощных культур и картофеля в условиях Приморья: особенности распространения и способы защиты растений». Автор лекции – Ванюшкина И. А.
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