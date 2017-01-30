Смотрел ли ты на Владивосток?

Март – последний месяц, в течение которого каждый житель или гость приморской столицы, сделавший в 2016 году в нашем городе фотографии, может отправить их на фотоконкурс «Посмотри на Владивосток».

Как рассказали его организаторы, в этом году конкурс пройдет уже в пятый раз. Представить на суд профессионального и зрительского жюри свои работы может каждый желающий. Обязательное условие: они должны быть сняты на фотоаппарат во Владивостоке в прошлом году.

Всего номинаций будет семь: «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Школа», «Транспорт», «Портрет».

Выставить фотографии на конкурс можно, выложив их на сайте проекта www.LookAtVladivostok.ru.

Традиционно конкурс «Посмотри на Владивосток» завершится изданием альбома и большой выставкой, которая откроется в день рождения нашего города в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

Фотографий в альбоме будет 157 – столько, сколько лет исполнится Владивостоку в этом году. И каждый автор, чьи фотографии станут частью альбома, получит его в подарок и впишет себя в фотоисторию Владивостока.