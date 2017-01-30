Смотрел ли ты на Владивосток?

Март – последний месяц, в течение которого каждый житель или гость приморской столицы, сделавший в 2016 году в нашем городе фотографии, может отправить их на фотоконкурс «Посмотри на Владивосток».
Как рассказали его организаторы, в этом году конкурс пройдет уже в пятый раз. Представить на суд профессионального и зрительского жюри свои работы может каждый желающий. Обязательное условие: они должны быть сняты на фотоаппарат во Владивостоке в прошлом году.
Всего номинаций будет семь: «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Школа», «Транспорт», «Портрет».
Выставить фотографии на конкурс можно, выложив их на сайте проекта www.LookAtVladivostok.ru.
Традиционно конкурс «Посмотри на Владивосток» завершится изданием альбома и большой выставкой, которая откроется в день рождения нашего города в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».
Фотографий в альбоме будет 157 – столько, сколько лет исполнится Владивостоку в этом году. И каждый автор, чьи фотографии станут частью альбома, получит его в подарок и впишет себя в фотоисторию Владивостока.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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