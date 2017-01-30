Позвольте вас на тур вальса…

Всех влюбленных в вальс приглашает на концерт 23 марта эстрадный оркестр Морского университета.
В своей новой программе «Магия вальса» оркестр представит знаменитые образцы отечественной музыки в размере три четверти.
Как рассказал художественный руководитель и дирижер оркестра Анатолий Якименко, предстоящее выступление продолжает ежегодную традицию тематических весенних концертов оркестра. В программе вечера – вальс Чайковского из балета «Спящая красавица», знаменитые «Амурские волны» Макса Кюсса, прекрасный вальс «На сопках Маньчжурии», вальс из фильма «А зори здесь тихие», вальс из кинокартины «Мой ласковый и нежный зверь» и другие. Перед публикой выступят солисты оркестра Владислав Помогов (саксофон, альт), Алексей Дюжев (баритон), Кирилл Кияткин (аккордеон), Алексей Виноградов (вокал), Антонина Токликишвили (вокал).
Концерт пройдет в актовом зале Морского университета. Начало в 16 часов. Вход свободный.
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