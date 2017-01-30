Позвольте вас на тур вальса…

Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…