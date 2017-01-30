Мост из Японии построят. Музыкальный

Вечер «Культурный мост Россия – Япония» с участием молодых солистов из Японии и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра пройдет во Владивостоке 16 марта.
Концерт пройдет в рамках международного проекта в области культуры «Русские сезоны».
Вечер откроет торжественная Праздничная увертюра Шостаковича, сообщила пресс-служба театра. Затем молодой виртуоз Кадзухиро Миямуро представит вариации для гобоя и духового оркестра Римского-Корсакова. Виртуозная пьеса создавалась композитором в период работы на посту инспектора военных оркестров. Римский-Корсаков стремился расширить их репертуар новыми произведениями с интересными выразительными средствами, которые теперь входят в золотой фонд концертной литературы для духовых.
Продолжит вечер Первый скрипичный концерт Шостаковича – сочинение подлинно симфонического размаха, написанное в расчете на феноменальное мастерство Давида Ойстраха (именно поэтому это произведение относят к числу мужских). 16 марта в нем будет солировать молодая японская скрипачка Маюко Кацумура, для которой Шостакович является одним из любимых композиторов. Этот концерт, а также Скрипичную сонату Шостаковича артистка записала в Великобритании.
Программу завершит еще одно масштабное произведение – Первый фортепианный концерт Чайковского. Пианисту Есукэ Ниино, в творческом багаже которого победы в сольных фортепианных конкурсах и награды за лучшее исполнение камерного сочинения, это произведение дает прекрасную возможность продемонстрировать сильнейшие стороны его исполнительского дарования.
С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.
Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…
В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.
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