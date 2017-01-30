Мост из Японии построят. Музыкальный

Вечер «Культурный мост Россия – Япония» с участием молодых солистов из Японии и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра пройдет во Владивостоке 16 марта.

Концерт пройдет в рамках международного проекта в области культуры «Русские сезоны».

Вечер откроет торжественная Праздничная увертюра Шостаковича, сообщила пресс-служба театра. Затем молодой виртуоз Кадзухиро Миямуро представит вариации для гобоя и духового оркестра Римского-Корсакова. Виртуозная пьеса создавалась композитором в период работы на посту инспектора военных оркестров. Римский-Корсаков стремился расширить их репертуар новыми произведениями с интересными выразительными средствами, которые теперь входят в золотой фонд концертной литературы для духовых.

Продолжит вечер Первый скрипичный концерт Шостаковича – сочинение подлинно симфонического размаха, написанное в расчете на феноменальное мастерство Давида Ойстраха (именно поэтому это произведение относят к числу мужских). 16 марта в нем будет солировать молодая японская скрипачка Маюко Кацумура, для которой Шостакович является одним из любимых композиторов. Этот концерт, а также Скрипичную сонату Шостаковича артистка записала в Великобритании.

Программу завершит еще одно масштабное произведение – Первый фортепианный концерт Чайковского. Пианисту Есукэ Ниино, в творческом багаже которого победы в сольных фортепианных конкурсах и награды за лучшее исполнение камерного сочинения, это произведение дает прекрасную возможность продемонстрировать сильнейшие стороны его исполнительского дарования.