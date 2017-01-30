На оборонном заводе похолодало

С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.

Если со стороны ОАО «Радиоприбор» не поступит никаких гарантий оплаты, то через несколько дней энергетики отключат от тепла все объекты завода, предупредила пресс-служба АО «ДГК».

Задолженность завода перед АО «ДГК» начала формироваться еще в 2015 году, и энергетики пытались решить проблему в судебном порядке. Так, исполнительные листы по взысканию на 18,4 млн рублей были направлены внешнему управляющему, однако денежные средства так и не поступили, не было и оплаты текущего потребления.

В преддверии отопительного сезона 2016–2017 года, несмотря на большую сумму задолженности, энергетики продолжили поставку ресурсов на объекты завода «Радиоприбор». При этом было достигнуто соглашение с временным руководством предприятия о своевременной оплате текущего потребления. Но и в этот раз оплаты не были произведены.

В декабре 2016 года Дальневосточная генерирующая компания была вынуждена перевести несколько корпусов ОАО «Радиоприбор» на теплоснабжение по ограниченной схеме. При этом ради сохранения производственной инфраструктуры завода было принято решение не отключать полностью предприятие.

На 1 марта сложилась критическая ситуация, при которой энергетики больше не могут продолжать поставлять тепло предприятию-должнику, потребляющему энергоресурсы стоимостью около 100 тыс. рублей в сутки. С начала 2017 года в результате безвозмездного потребления тепловой энергии ОАО «Радиоприбор» причинило энергокомпании дополнительный ущерб на сумму 6,5 млн рублей. Дальнейший рост дебиторской задолженности, которая уже превысила 24 млн рублей, истощает ресурсы АО «ДГК», в то время как сейчас эти средства особенно необходимы для реализации ремонтной программы и подготовки к будущему отопительному сезону. В условиях дефицита денежных средств безвозмездное потребление тепловой энергии негативно влияет на стабильность и надежность теплоснабжения всех потребителей Дальневосточного региона.

Официальные письма о необходимости скорейшего урегулирования ситуации неоднократно направлялись в адрес администрации Приморья, внешнему управляющему ОАО «Радиоприбор», а также представителям «Дубненского машиностроительного завода», который, по данным краевых властей, выразил намерение стать арендатором предприятия-должника. Однако до настоящего момента никаких действенных мер по решению данного вопроса принято не было.

В связи с этим и вводится полное ограничение режима потребления трех корпусов ОАО «Радиоприбор». А еще через несколько дней планируется отключить от тепла все объекты завода.