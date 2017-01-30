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Кое-что о Еве

Прекрасную Даму владивостокские художники искали в комсомолке, работнице и делегатке
Кое-что о Еве

Спокойная и почти невозмутимая, стремительная и летящая, улыбающаяся и грустная, целомудренная и соблазнительная – в самых разных ипостасях предстает перед посетителями выставки «Кое-что о Еве» Ее Величество женщина.

Выставка открылась накануне 8 Марта в музейном центре ВГУЭС и стала своего рода подарком для всех представительниц прекрасной половины человечества, живущих во Владивостоке.

На выставке представлены живописные и графические работы Сергея Черкасова, Лидии Козьминой, Олега Подскочина, Евгения Макеева, Марии Холмогоровой, Ильи Бутусова, Константина Кузьминых, Екатерины Архиповой, Юрия Аксенова, Василия Галактионова, Людмилы Убираевой, Евгении Ефремовой. Все они из частных коллекций, поэтому зрителям дается уникальный шанс увидеть в одном зале картины столь разных художников, объединенные общей темой: стремлением раскрыть одновременно и вечную загадку прародительницы человечества, и волшебную тайну женщины как таковой…

– Каждый из художников обращается к теме женщины и живущей в ней частичке Евы, – говорит куратор выставки Ольга Зотова. – Той самой первой женщины, жены Адама, сотворенной Богом в шестой день творения мира. Считается, что имя происходит от слов «дышать» или «жить». Прекрасная Венера с золотыми волосами, красавица Вирсавия, загадочная Мона Лиза, девушка с жемчужной сережкой, пролетарская Мадонна – художники всех времен создавали посвящение женщине. Писали ее в роскошных одеждах или нагую, в повседневных занятиях или на троне, в многолюдном городе или в деревенской тиши. Каким бы ни было в разные времена место женщины в социальной

иерархии, она всегда была той, которой посвящали стихи, в которую влюблялись, ради которой развязывали войны… Дочери Евы вдохновляли и художников советской эпохи, когда Прекрасная Дама превратилась в комсомолку, работницу, делегатку… Разумеется, эта вечная тема не могла не найти отражения и в творчестве художников современных.

Прогулка по залам выставки (всего на ней представлено более 25 работ владивостокских художников, созданных в последние пять-шесть лет, а две картины – «Пчелка» Евгении Ефремовой и «Девушка с гобоем» Ильи Бутусова – были написаны специально для выставки) дает зрителю возможность поразмышлять над загадкой Евы в полумистических работах Лидии Козьминой, полюбоваться красотой женского тела, воспетой Сергеем Черкасовым, Ильей Бутусовым, задуматься о сути любви, глядя на графику Юрия Аксенова, удивиться, взглянув на романтичную «Ночь» Василия Галактионова (этот молодой владивостокский художник совершенно неожиданно раскрывается в этой работе)…

Выставка «Кое-что о Еве», открывающая все черты многогранной женской души, стала своего рода и подарком прекрасной половине города к весне и 8 Марта, и признанием в любви…

    

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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Кое-что о Еве
Кое-что о Еве

Прекрасную Даму владивостокские художники искали в комсомолке, работнице и делегатке

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С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.

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