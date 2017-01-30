Полиция отфутболила? Идите на единый портал Генпрокуратуры

Полтора миллиона нарушений в сфере учета преступлений допустили в прошлом году правоохранительные органы РФ. Именно столько фактов выявила Генеральная прокуратура. Чтобы решить эту проблему, надзорное ведомство создает электронный сервис, через который можно будет сообщать о преступлениях, информирует «Российская газета».

– За 2016 год выявлено 1,5 млн нарушений правил учета преступлений. Подавляющее большинство из них связано с некорректным составлением учетной информации, а также с отказом регистрировать криминальные деяния или искажениями в правовой статистике, – рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. – Причем 400 тысяч из них связано с нарушением срока представления документов первичного учета и 879 тысяч – с недостоверным отражением в документах первичного учета и в базах данных органов МВД сведений о преступлениях или лицах, их совершивших или планирующих совершить.

Также, по словам Куренного, прокуроры вскрыли более 38 тысяч фактов искажений учетной статистики в правоохранительных органах. По результатам прокурорских проверок почти 40 тысяч должностных лиц, главным образом из органов внутренних дел, привлечены к дисциплинарной ответственности.

При этом, как сообщил начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров на пресс-конференции в Национальной службе новостей, именно статистические данные свидетельствуют о латентной преступности.

– Ежегодно в правоохранительных органах фиксируется до 30 млн сообщений о противоправных действиях. А уголовных дел возбуждается два с небольшим миллиона. Все остальное – это либо отказные материалы, либо по ним не вынесено никакого решения, – отметил Инсаров.

По его словам, Генпрокуратура сейчас работает над этой проблемой и, в частности, разрабатывает инструментарий приема отказных заявлений граждан. Он рассказал, что уже существует единый портал Генпрокуратуры – crimestat.ru, который пока действует в тестовом режиме.

– Мы хотим развить электронные сервисы таким образом, чтобы человек мог подать свое заявление о преступлении на нашем портале, где ему будет присваиваться номер, и тогда оно уже не исчезнет из статистики, – сообщил Инсаров.

Предполагается, что после этого заявление будет отправляться по подследственности в правоохранительные органы, а гражданин в любой момент может увидеть его текущий статус. То есть отфутболить человека, заявившего о преступлении, уже ни у кого не получится.