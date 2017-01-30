Полиция отфутболила? Идите на единый портал Генпрокуратуры

Новостная лента
Март, 10 пятница
12:33
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
12:33
Общественники рассказали об условиях содержания в СИЗО жены Ильи Спокойнова Эксклюзив
12:33
Дневник девушки: полгода в проекте Эксклюзив
12:23
Глава Минприроды направил губернатору Приморья гневную телеграмму
12:12
Охранники нелегальных парковок во Владивостоке убегают во время рейдов Фото и Видео
11:58
Приморец ограбил сотрудника почты, угрожая ножом
11:45
Спасатели Приморья вытащили из воды человека, провалившегося под лед Видео
11:34
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:24
Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике состоялось в администрации Владивостока
11:13
Плюс один этаж в Центре современного искусства Владивостока Видео
11:12
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:57
Минобрнауки РФ заменит лекции и семинары онлайн-обучением
10:46
В Приморье зафиксировано 9 возгораний
10:38
Приморец ограбил тещу на 120 тысяч рублей, чтобы погасить долги
10:29
При пожаре в Приморье спасены 20 человек
10:23
В Приморье назначен и.о руководителя СУ Андрей Уткин
10:17
В Приморье адвокат предстанет перед судом за срыв следственных действий
10:12
Школьник обнаружен повешенным в Приморье
10:04
«Луч-Энергия» вопреки всем финансовым проблемам продолжил сезон Видео
09:54
Дальневосточный Арбитраж отменил решение предыдущих судов по делу Пушкарева Эксклюзив
09:53
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
09:42
Доллар и евро пошли в рост
09:35
«Амазонки» из Владивостока привезли золото с чемпионата России по самбо Фото
09:24
Птичий грипп пошел "гулять" по планете, - Россельхознадзор
09:13
Семь междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:02
Президент России уволил главу Следственного комитета по Приморью
08:59
Гороскоп на 10 марта
08:48
Жители Приморья рискуют привезти из КНР ящур в колбасе Эксклюзив
08:27
У фермеров Приморья снова выявлена вопиющая антисанитария в хозяйстве
08:19
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 10 марта Адреса
08:10
Во Владивостоке сегодня +4 °C
07:20
16-й открытый фестиваль «Живи, театр – восьмое чудо света!» пройдёт во Владивостоке
06:04
Владивостокская школа «Звёзды КВН» продолжает свою работу
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуально

Полиция отфутболила? Идите на единый портал Генпрокуратуры

Полтора миллиона нарушений в сфере учета преступлений допустили в прошлом году правоохранительные органы РФ. Именно столько фактов выявила Генеральная прокуратура. Чтобы решить эту проблему, надзорное ведомство создает электронный сервис, через который можно будет сообщать о преступлениях, информирует «Российская газета».

– За 2016 год выявлено 1,5 млн нарушений правил учета преступлений. Подавляющее большинство из них связано с некорректным составлением учетной информации, а также с отказом регистрировать криминальные деяния или искажениями в правовой статистике, – рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. – Причем 400 тысяч из них связано с нарушением срока представления документов первичного учета и 879 тысяч – с недостоверным отражением в документах первичного учета и в базах данных органов МВД сведений о преступлениях или лицах, их совершивших или планирующих совершить.

Также, по словам Куренного, прокуроры вскрыли более 38 тысяч фактов искажений учетной статистики в правоохранительных органах. По результатам прокурорских проверок почти 40 тысяч должностных лиц, главным образом из органов внутренних дел, привлечены к дисциплинарной ответственности.

При этом, как сообщил начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров на пресс-конференции в Национальной службе новостей, именно статистические данные свидетельствуют о латентной преступности.

– Ежегодно в правоохранительных органах фиксируется до 30 млн сообщений о противоправных действиях. А уголовных дел возбуждается два с небольшим миллиона. Все остальное – это либо отказные материалы, либо по ним не вынесено никакого решения, – отметил Инсаров.

По его словам, Генпрокуратура сейчас работает над этой проблемой и, в частности, разрабатывает инструментарий приема отказных заявлений граждан. Он рассказал, что уже существует единый портал Генпрокуратуры – crimestat.ru, который пока действует в тестовом режиме.

– Мы хотим развить электронные сервисы таким образом, чтобы человек мог подать свое заявление о преступлении на нашем портале, где ему будет присваиваться номер, и тогда оно уже не исчезнет из статистики, – сообщил Инсаров.

Предполагается, что после этого заявление будет отправляться по подследственности в правоохранительные органы, а гражданин в любой момент может увидеть его текущий статус. То есть отфутболить человека, заявившего о преступлении, уже ни у кого не получится.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Кое-что о Еве
Кое-что о Еве

Прекрасную Даму владивостокские художники искали в комсомолке, работнице и делегатке

На оборонном заводе похолодало

С неприятностей началось послепраздничное утро на заводе «Радиоприбор». Дальневосточная генерирующая компания объявила об ужесточении ограничения в подаче тепловой энергии оборонному предприятию. Энергетики вводят полное ограничение режима потребления трех производственных корпусов завода, которые не участвуют в технологических процессах. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим должником среди промышленных потребителей Приморья, общая сумма неплатежей превысила критическую отметку в 24 миллиона рублей.

Цветы на обочине
Цветы на обочине

Вчера утром – 9 марта – спешащие на работу владивостокцы могли еще наблюдать оптимистично настроенных продавцов тюльпанов с автомобильных прилавков. Эти ребята с 7 марта заполонили буквально все площади и бойкие места города, а уж 8 Марта фактически не было во Владивостоке места, где не стояла бы в радиусе пятисот метров машина с шариками на крыше, наполненная тюльпанами…

Ничья в пользу «Луча-Энергии»

В праздничный день 8 Марта стартовала весенняя часть первенства Футбольной национальной лиги России сезона 2016-17. Из первых десяти поединков семь завершились вничью. Это значит, что клубы после зимних каникул еще не вошли в напряженный ритм турнирной борьбы.

Лучший помощник таможенника – с хвостом

Итоги работы кинологических подразделений дальневосточных таможен за 2016 год подвели на совещании, которое прошло во Владивостоке.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4094

С праздником, дорогие женщины
Пятилетка губернатора
Барышни с зубками
Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»
Не отдавайте счетчики в посторонние руки
У сытого Гарика хвост пистолетом

газета
газета "Владивосток" № 4093

Безупречны во всем
Закончилась сказка «Адмирала»
Память о Даманском хранят в Приморье
В Приморье открытие пятизвездочной гостиницы «Хаятт» вновь отсрочили
Противогаз, химзащита и дети
Продавец мяса с душком недоволен соседями по прилавку

газета
газета "Владивосток" № 4092

Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
Форум посвятят экологии и поиску партнеров

газета
газета "Владивосток" № 4091

«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
Март – самый опасный по гриппу