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Дело о «синяке честного детектива»: что важного сказал последний свидетель?

Близятся к финалу слушания по уголовному делу о нападении на репортера канала ВГТРК (Москва) Павла Брыкина, якобы избитого сотрудниками охраны Владивостокского бутощебеночного завода, которым руководит Андрей Пушкарев, брат главы Владивостока, находящегося под арестом. Как ожидается, 14 марта во Фрунзенском районном суде будет предоставлено последнее слово подсудимым.

…Последний свидетель по этому разбирательству следователь по особо важным делам Следственного комитета РФ Андрей Гилев 1 марта дал показания во Фрунзенском районном суде в режиме видеоконференции, так как находится в Москве. В июне 2016 года он входил в следственную группу СК России, занимавшуюся уголовным делом братьев Пушкаревых, Игоря и Андрея. Именно к господину Гилеву 7 июня прошлого года шел на допрос Андрей Пушкарев, когда неизвестный мужчина попытался вступить с ним в контакт около центрального входа в здание УФСБ по Приморскому краю.

Позже Андрей Пушкарев охарактеризует поведение незнакомца, который не счел нужным представиться, как агрессивное и опасное для своего здоровья. Он тогда не знал, что настырный человек в черном, тыкавший ему в лицо непонятным предметом, – журналист, ведущий ТВ-программы «Честный детектив» Павел Брыкин. В свое время «В» подробно рассказывал об этом инциденте.

Опознать никого не смог

Вызвать на заседание суда свидетеля Гилева – инициатива государственного обвинителя. Хотя представители защиты были против. По их мнению, во-первых, в этом не было необходимости, так как следователь Гилев во время стычки, якобы случившейся между охранниками Андрея Пушкарева и «честным детективом», находился у себя в кабинете на 11-м этаже и не мог видеть, что происходило на улице, у входа в здание УФСБ по Приморскому краю. Во-вторых, вызов еще одного свидетеля – это затягивание судебного процесса, и без того растянувшегося донельзя. Тем не менее судья удовлетворил просьбу гособвинения.

Вопреки ожиданиям представителя прокуратуры ничего сенсационного, что изменило бы ход судебного процесса, свидетель Гилев не рассказал. Он подтвердил, что 7 июня прошлого года действительно находился в кабинете на 11-м этаже здания УФСБ по Приморскому краю на улице Алеутской, 46, где допрашивал Андрея Пушкарева. По словам следователя, допрос длился от 2 до 4 часов (сколько точно – он не помнит). Он заявил, что Пушкарев и его адвокат-консультант Орлов попросили оказать содействие в выходе через другой вход в здание, поскольку у главного входа их поджидал какой-то «ненормальный корреспондент». Свидетель отметил, что «корреспондентом» незнакомца назвал именно адвокат-консультант, а не его подзащитный. Название какого-либо СМИ и слово «журналист» в его кабинете не были произнесены.

Свидетель Гилев также показал, что после допроса он вышел на улицу следом за своим коллегой следователем Гореловым, который уже несколько минут стоял около ступеней перед входом в здание. Выйдя на улицу, Гилев мельком заметил двух мужчин, стоявших у металлического ограждения около дороги, но особого внимания на них не обратил, потому что никакой потасовки либо драки не происходило. Впоследствии он не смог их опознать. Также свидетель не слышал, общались эти мужчины или нет, поскольку в это время суток на улице Алеутской (а это центр Владивостока) шумно из-за интенсивного движения автотранспорта.

Следователь Горелов также не заметил в поведении незнакомцев ничего вызывающего. Об этом он рассказал своему коллеге Гилеву на другой день, когда едва ли не все российские СМИ трезвонили об «избиении» во Владивостоке «честного детектива» Павла Брыкина.

Гособвинение опять против

После допроса свидетеля суд по ходатайству защиты охранников Андрея Пушкарева приобщил к уголовному делу копии приказов с места работы обвиняемых, а также диск с аудиозаписью допроса в суде потерпевшего Павла Брыкина вместе с подробной стенограммой. Хотя представитель гособвинения категорически возражала против приобщения к делу этих артефактов.

Адвокаты также просили приобщить к делу флеш-карту с двумя видеозаписями, снятыми 8 июня на телефоны одного из обвиняемых и его защитника. Как пояснила сторона защиты, на данном видео присутствует полная запись их общения с потерпевшим журналистом около кабинета следователя перед допросом. По мнению защиты, данный видеодокумент наиболее полно характеризует «честного детектива» как личность и как профессионала, а также его методы работы. Но на этот раз суд прислушался к возражению государственного обвинителя.

Судя по всему, «дело о синяке» близится к концу: 14 марта во Фрунзенском районном суде будет предоставлено последнее слово подсудимым. Еще через неделю, 21 и 22 марта, состоятся прения сторон, а на 24 марта запланировано оглашение приговора. Легко предположить, что в этот день во Фрунзенском суде на заключительном заседании по столь громкому делу будет аншлаг. Не исключено присутствие СМИ из Москвы. А вот каким будет вердикт суда, предположить гораздо труднее. Поживем – увидим.

Напомним, что судебные разбирательства начались после заявления господина Брыкина о том, что его якобы избили 7 июня 2016 года, когда он попытался взять интервью на видеокамеру у Андрея Пушкарева. По словам столичного репортера, он еще не успел включить камеру, как на него набросились двое неизвестных мужчин. В качестве доказательства факта физического насилия над своей персоной Павел Брыкин представил справку о наличии у него еле заметного кровоподтека размером 1,5 на 0,9 сантиметра на левой ноге в области коленной чашечки. Освидетельствование было сделано экспертом-криминалистом через несколько часов после нападения неизвестных. Он установил, что срок образования кровоподтека не более 1–3 суток. Но был ли синяк получен в день конфликта, неизвестно. Иных доказательств избиения господина Брыкина нет. В СМИ это разбирательство назвали «делом о синяке». 

Автор : Сергей КОЖИН

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