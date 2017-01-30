Декрет о земле на новый лад

Тема дальневосточного гектара в последнее время является одной из самых популярных в стране. В фанфары трубят федеральные и региональные власти всех мастей, заходы на сайт НаДальнийВосток.РФ исчисляются уже миллионами, а в народе слагают анекдоты (впрочем, об этом в конце колонки).

Позвонила мне намедни одна знакомая – она трудится в статусной должности в одном из тихоокеанских субъектов ДФО РФ. И огорошила: тамошний губернатор заставляет каждого чиновника подать заявку на получение гектара. Зачем? Ну чтобы именно их регион был первым по объему выданных земельных наделов. Мол, идет негласное соревнование между территориями. Да и неудобно перед Кремлем – в Первопрестольной о нас заботятся, а нам и дела нет.

Ее отговорки про имеющуюся в наличии дачу, где она с трудом обрабатывает уже имеющиеся сотки, отвергаются с ходу. Никого не интересует, что женщина предпенсионного возраста и без мужа даже не понимает, зачем ей такой огромный кусок земли и как с ним обращаться, что ее дети и внуки перебрались на запад страны и ездить окучивать гектар, пусть и бесплатный, охоты нет. Да и она с выходом на пенсию уедет к ним.

Мне лично кажется, что в голове у того воеводы одна забота: не нарушить отчетность и как бы чего не вышло.

И вот думаю, как бы с такой палочной системой не опорочить саму идею. Ведь мысль первых лиц государства бесплатно раздать гектары всем желающим россиянам и россиянкам вполне себе здравая. Вон люди откуда только не шлют заявки. Тут тебе жители обеих столиц, Екатеринбурга и далее по списку.

И их понять можно. Так же как и население Чукотки, Колымы, Якутии и Камчатки, желающее перебраться для ведения собственного бизнеса и постоянного жительства в южные районы Дальнего Востока. Но ведь шлют запросы из Краснодарского края, Калининградской области и Подмосковья. Неужели им не хватает раздолья и размаха?

Хотя, с другой стороны, наиболее продвинутые премьеры царской поры Столыпин и Витте тоже заманивали соотечественников на окраину. Землю давали, субсидии на переезд и беспроцентные кредиты. И у них получилось. Люди поверили и поехали обживать бескрайние просторы Дальнего Востока.

А у нас сейчас все наоборот может получиться. Если местных палкой гонят на освоение гектара, то чего ожидать приезжим издалека?

И напоследок обещанный анекдот.

Жена – мужу:

– Ты на дальневосточный гектар записался?

Он – ей:

– Не торопись, судя по новостям, скоро для россиян начнется запись на гектары в Европе и Америке.