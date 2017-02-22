Яковлева и Тарханова лепят кружки и тарелки. Для детей

В столичном Институте русского реалистического искусства состоялся благотворительный аукцион, на котором все желающие могли купить картины, нарисованные детьми.

Среди юных художников и те, ради кого было устроено это мероприятие, – дети с редкими заболеваниями. В мероприятии приняли участие известные российские артисты. В музее были выставлены их… гончарные работы.

– Мы заранее готовились к этому дню, – рассказала нам актриса Марина Яковлева. – Вместе с Глафирой Тархановой, другими девочками-актрисами ходили на занятия в гончарный цех, мастера учили нас делать тарелки, вазы, кружки, декоративные разделочные доски. Не сразу, но у нас все получилось. Я видела, как вазу, сделанную моими руками, купил один доктор, который лечит детей с редкими заболеваниями. Мне приятно, что работа оценена, а в благотворительный фонд Всероссийского общества редких заболеваний поступят эти скромные суммы. Наша задача не только заработать денег на поддержку детей, но и рассказать обществу, чем и как они живут, какие у них проблемы, надежды и мечты. Все они и их родители – настоящие герои. И если есть возможность хоть немного помочь им, это обязательно нужно делать.