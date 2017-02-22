У Дани Плужникова – сольный концерт!

Даниил Плужников, один из самых ярких победителей шоу «Голос. Дети» на Первом канале, готовится к первому сольному концерту.

– Заранее я об этом никому не сообщал – мало ли что. Теперь, когда до концерта осталось совсем немного времени, могу немного похвастать, – говорит юный артист. – В марте состоится мой сольный концерт в городе Сочи, где я живу. Еще не так давно я об этом даже и не мечтал, поэтому, конечно же, волнуюсь и на сцене буду волноваться. Очень много людей помогали подготовить этот концерт. Это и мой педагог по вокалу (он тоже живет в Сочи), и мой наставник по проекту «Голос. Дети» Дима Билан. Он очень опытный артист и дал мне много нужных советов. Надеюсь, все пройдет хорошо и я порадую зрителей.