«Пытки» Марии Луговой закончились сотрясением мозга

Актриса, исполнившая роль Анны в новом сериале «Охота на дьявола», который с 13 марта стартует на НТВ, поделилась своими самыми яркими воспоминаниями о телепроекте.

Как оказалось, больше всего Марии Луговой запомнился ее первый съемочный день, когда она получила… сотрясение мозга.

– Мы снимали самую первую сцену с участием моей героини, но доделать ее в тот день нам так и не удалось. Прямо со съемочной площадки меня увезли в больницу, – поведала нам актриса. – Снимали сцену пыток Анны. Я была привязана к стулу и не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Моим партнером в тот день был физически крепкий мужчина лет пятидесяти. Видимо, разволновавшись от моей красоты, он со всей своей богатырской силы ударил меня так, что я получила сотрясение мозга. На этом съемки в тот день закончились. К сожалению, этот кадр не был снят нашим оператором. Мне кажется, что он получился бы гениальным! Секунд на 15 на площадке воцарилась тишина, а дальше все стали судорожно звонить в «Скорую», которая сразу меня увезла. А еще я хорошо запомнила, как просила нашего режиссера: «Давид, пожалуйста, только не меняй артистку!» Я понимала, что с моим участием еще не снято ни одного кадра и с легкостью можно было взять новую актрису. Но, к счастью, меня дождались и я продолжила сниматься в проекте.