Первый ищет голоса. От 7 до 77 лет

Кастинг в новый музыкальный проект объявили на Первом канале. Названия у шоу пока еще нет.

Главный приз – денежное вознаграждение. Сумму награды создатели проекта пока решили не разглашать, но она будет внушительной.

– Мы ждем вокалистов в возрасте от 7 до 77 лет, – сказал нам продюсер музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта. – И нам не важно, пение – это ваша профессия или просто хобби.

Кроме того, в проект требуются эксперты, для них тоже объявлен кастинг.