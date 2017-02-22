Первый ищет голоса. От 7 до 77 лет

В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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