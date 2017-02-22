Анна Матисон «размножила» Безрукова

Сергей Безруков рассказал о своем новом проекте. Недавно завершились съемки полнометражного фильма с ярким названием «Нищеброды».

В картине Сергей задействован не только как актер, он также и генеральный продюсер проекта. А режиссером и сценаристом ленты стала его супруга Анна Матисон.

– Это молодежная лирическая комедия о двух друзьях, студентах МГУ, которые очень хотят заработать денег, так как стипендии на жизнь им не хватает, – рассказал нам Сергей Безруков. – В фильме много смешных моментов. А главные роли сыграли блогер Женя Кулик и выпускник театральной школы Олега Табакова Денис Нуруллин. Оба совсем еще юные артисты. Я очень хотел, чтобы Денис работал в моем Московском губернском театре, и всячески ему на это намекал. Но он пошел к Олегу Павловичу. Я тоже снялся в фильме в небольшом эпизоде, сыграл братьев-близнецов.

«Нищеброды» – это второй проект кинокомпании Сергея Безрукова. До этого студия сняла фильм «После тебя».