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Не кормите леопардов с рук

Уникальные пятнистые котята-метисы пополнили экзотическую семейку контактного зоопарка

Два необычных обитателя поселились на минувшей неделе в зоопарке, что в селе Борисовка Уссурийского городского округа. Пятимесячных котят леопардов привезли в Приморье из Абаканского государственного зоопарка Республики Хакасия, сообщает пресс-служба приморского зоопарка.

Вкус парного молока и снежинок

Пятнисто-пушистые малыши – братья из одного помета. Родители новых обитателей – дальневосточный и персидский леопарды. Поскольку это два разных подвида одного вида, их потомки считаются метисами. В зоопарке надеются, что такая смесь пород может повлиять на рост и вес котят.

– Когда нам доставили котят, мы заметили, что один леопард внешне очень похож на дальневосточного, а второй – на персидского, – рассказывает директор зоопарка Екатерина Зотова. – Персидский леопард самый большой по размерам в природе. Поэтому мы предполагаем, что потомство папы-перса и мамы-дальневосточницы будет довольно крупным.

Кормят маленьких хищников свежим мясом и парным молоком. Аппетит у животных отменный. Новоселы полностью акклиматизировались и с удовольствием бегают по своему вольеру. Они уже успели удивиться первому в своей жизни снегопаду и, конечно же, попробовать снежинки на вкус.

Безопасные контакты

Леопарды абсолютно ручные, подчеркивает Екатерина Зотова. Их с рождения готовили для продажи в цирк, поэтому котята постоянно контактировали с людьми и ели с рук. Однако от этой привычки их будут отучать.

– Нельзя, чтобы дикий зверь, который живет в зоопарке, ел с рук. Во-первых, они будут клянчить еду у посетителей, а люди не смогут устоять перед соблазном покормить с рук таких шикарных кошек. Но кормить хищников в нашем зоопарке строго запрещено, – объясняет директор. – Во-вторых, мы видим перспективу в том, чтобы эти животные были такими же контактными, как, например, наша тигрица Кристал. Если их не отучить брать еду с рук, то в будущем они, следуя инстинкту, будут хватать нас и посетителей за руки.

Сегодня котята сами прыгают людям на руки и с удовольствием фотографируются с посетителями. А в свободное от общения с гостями зверинца и кормежки время двойняшки бережно и тщательно вылизывают друг друга и играют в вольере.

Кто возьмет под опеку хищника?

В зоопарке замечают, что, скорее всего, одного котенка они обменяют на юную леопардессу, чтобы через несколько лет в «Чудесном» появилось потомство.

– Мы изначально хотели, чтобы у нас поселились самец и самка леопарда. Мы и заказывали в Абаканском зоопарке разнополых котят, но произошла какая-то ошибка, и нам доставили двух самцов, – говорит Екатерина Зотова. – Такие ситуации бывают, ничего страшного не произошло. Сейчас мы рассматриваем варианты обмена животных. Если не найдем достойных хозяев для второго леопарда, он останется жить у нас. Кстати, одному из братьев уже дали имя – Перс, второму еще не придумали. Выбор имени будет зависеть от характера животного.

Кроме этого, как рассказали в зоопарке, у жителей и бизнесменов Приморья есть возможность стать опекуном леопарда.

– Наша программа опекунства распространяется и на леопардов. Эта программа очень популярна в Приморье. Об условиях участия в ней можно узнать на нашем сайте или по номеру телефона зоопарка, – уточняет Екатерина Зотова.

Напомним, что контактный зоопарк начал работать в селе Борисовка два года назад. За это время здесь поселилось около 50 разных ручных животных, в том числе экзотические звери: два вида рысей, пумы, африканский лев, амурский тигр, верблюд, павлины, сервал, волки, медведи, дикобраз и другие.

Автор : Отдел новостей «В»

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