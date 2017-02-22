Благословение Стивена Сигала сработало

Вести с полей от национального парка «Земля леопарда»: Королева Борте снова стала мамой. Вскоре после того, как установленные в заповедном лесу фотоловушки поймали в кадр гордую леопардессу и сразу трех ее котят, Борте вывела в свет новое потомство, сообщает пресс-служба нацпарка.

Напомним, что самка дальневосточного леопарда под номером Leo 16F получила свое необычное имя от всемирно известного американского актера, режиссера и продюсера Стивена Сигала. Хранителем одного из краснокнижных хищников, обитающих в национальном парке, он стал во время первого Восточного экономического форума, проходившего в сентябре 2015 года во Владивостоке. Когда знаменитый мастер боевых искусств узнал о проблеме сохранения самых редких крупных кошек планеты, он решил использовать свое лицо и имя, чтобы помочь уникальным животным.

Став хранителем леопарда, Стивен Сигал получил право дать имя одной из пятнистых кошек. Отдав предпочтение молодой леопардессе Leo 16F, актер назвал ее Queen Borte (Королева Борте) в честь первой жены Чингисхана. Он пояснил, что это имя должно придать самке леопарда силу и отвагу, которая необходима в условиях низкой численности популяции этих хищников.

Тогда у специалистов, которые занимаются охраной и изучением редких животных на «Земле леопарда», появилась надежда, что выбранное Сигалом имя передаст леопардессе многие качества королевы Борте, в том числе и плодовитость, ведь, как известно, у любимой жены завоевателя было девять детей.

Для юной леопардессы Борте имя стало настоящим благословением. В том же 2015 году она порадовала ученых, когда вывела к фотоловушке все свое большое и дружное семейство – трех котят. Судя по снимкам, неутомимые исследователи явно доставляли маме немало хлопот своим стремлением познать мир. А примерно через год уже совершеннолетние леопарды покинули свою мать.

И вот вскоре после этого Борте снова в кадре, и снова не одна. Уже осенью 2016 года фотоловушкам удалось запечатлеть очень милый семейный портрет: Leo 16F Борте и ее новый котенок. Кадры были получены учеными в начале 2017 года. Мать и ее отпрыск выглядят на них абсолютно здоровыми. То, что самка леопарда снова встретилась с самцом сразу же после расставания со своей первой троицей, говорит нам, что имя для кошки Стивен подобрал идеальное.

Справка «В»

Leo 16F впервые была зарегистрирована фотоловушками на территории нацпарка в 2013 году. Тогда ей было как минимум три года. Об этом ученые могли судить и по внешнему виду леопардессы, и по тому факту, что она явно достигла репродуктивного возраста, ведь в январе 2014-го Leo 16F была зафиксирована камерами вместе с самцом Leo 15M.

Предполагаемый отец первых тройняшек Королевы Борте самец Leo 15M – подопечный хоккейного клуба «Адмирал». Став хранителями леопарда, спортсмены дали ему имя Валера – в честь известного советского хоккеиста Валерия Харламова.



