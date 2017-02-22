Я выбрасываю твою болезнь!

Любая мать может стать целителем для своего ребенка и дать ему установку на счастье

Каждая любящая мама может помочь своему ребенку справиться с любой, даже самой тяжелой болезнью. Мама для больного малыша – лекарство посильнее таблеток, порошков и микстур. Так считает известный детский психиатр профессор Борис Драпкин.

Мама лечит словами

Фразы, которые надо произносить, не случайные. Каждое слово продуманное и проверенное, менять их нельзя. Базовая часть внушения, состоящая из четырех блоков, полезна любому ребенку, даже самому здоровому и счастливому.

Мамин голос становится как бы внутренним голосом ребенка. Если мама все время сердится, раздражается, твердит, что малыш не такой, как ей хотелось бы, растущему человечку задается программа неудач и болезней. И наоборот: если этот голос постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, здоровье, то все психоэмоциональные процессы приходят в норму.

1-й блок – витамин материнской любви.

С помощью этих слов мама изливает свою любовь на ребенка:

«Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу жить. Я и папа тебя очень сильно любим».

2-й блок – установка на физическое здоровье.

При легких недомоганиях одна эта «мама-терапия» может излечить без всяких лекарств:

«Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (девочка). Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты закаленный, редко и мало болеешь».

3-й блок – установка на нервно-психическое здоровье, нормальное психическое развитие.

«Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие, крепкие нервы. Ты терпеливый, ты добрый, ты общительный. Ты умный. У тебя хорошо развивается головка. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь. У тебя всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. Ты хорошо спишь. Ты легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь. У тебя хорошо и быстро развивается речь».

4-й блок отражает народную мудрость.

Издревле мама брала больного ребенка, прижимала к себе и своей внутренней силой очищала его от недуга:

«Отдай мне свою болезнь!»

«Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама называет конкретные проблемы ребенка.)

Я забираю и выбрасываю твой плохой сон (если ребенок плохо спит).

Я забираю и выбрасываю твои страшные сны.

Я забираю и выбрасываю твою плаксивость.

Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде.

(Заключительная фраза) Я тебя очень-очень сильно люблю».

Говорите эти слова вашим сладко спящим детям – и они обязательно вырастут здоровыми, умными и счастливыми.

Если малыш серьезно болен, для его лечения врач должен разработать специальную программу, и к четырем базовым блокам добавится индивидуальный лечебный.

Время и место

Лучше всего заниматься этой методикой, когда ребенок спит. Он прекрасно запомнит, что мама говорила ночью.

Итак, через 20–30 минут после того, как малыш заснул, садитесь к его кровати с текстом в руках и трижды читайте каждую фразу: сначала мысленно для себя, потом мысленно – обращаясь к ребенку, затем вслух.

Делайте это каждый день. Месяц, два – зависит от состояния ребенка. Ни высокая температура, ни другие проявления болезни противопоказаниями не являются.

А вот если сама мама не в форме – заболела, взвинчена, сеанс лучше отменить.

Пример базовой программы

«Я тебя очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты сильный, здоровый, красивый. Ты хорошо кушаешь и хорошо развиваешься. У тебя здоровые сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты не простужаешься. У тебя крепкие, здоровые нервы. У тебя хорошо развивается интеллект. У тебя всегда хорошее настроение, ты часто улыбаешься. Ты легко и быстро засыпаешь, видишь только хорошие сны. Ты прекрасно отдыхаешь во сне. Я тебя очень, очень сильно люблю!»

Вроде бы ничего нового. Но польза очевидна. Многие психотерапевты считают, что проблемы взрослых (например склонность к депрессии, неврозам) растут из детства и объясняются недополученными в ту пору вниманием и любовью. Мамам советуют как можно больше держать ребенка на руках, ласково прикасаться к нему, как можно дольше кормить грудью. Тогда малыш (а потом взрослый) будет чувствовать себя защищенным.

Справка «В»

Борис Зиновьевич Драпкин – один из самых известных в мире детских психиатров и психотерапевтов, почетный профессор психотерапии. С 1962 года трудился внештатным преподавателем кафедры детской и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Российской медицинской академии последипломного образования. До 1996 года – главный детский психотерапевт Министерства здравоохранения СССР (позже – России). В это же время работал главным подростковым психиатром Москвы. Опубликовал более 100 научных работ. Автор книги «Психотерапия материнской любовью». Его методика «Мамин гипноз на счастье» запатентована, признана Всероссийским обществом детских психиатров, одобрена Минздравом РФ.