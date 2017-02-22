Найди меня

Телефон департамента образования и науки администрации Приморского края 2400-400

Владимир К. родился в августе 2009 года. Мальчик спокойный, послушный, идет на контакт с детьми и со взрослыми, хорошо играет с детьми, с удовольствием гуляет на улице.

Алена Г. родилась в марте 2009 года. Девочка общительная, легко идет на контакт, вежливая, исполнительная, слушается взрослых, выполняет данные ей поручения, помогает взрослым, хорошо играет с детьми.

Юлия Б. родилась в июне 2009 года. Девочка общительная, доброжелательная, веселая, подвижная, с готовностью выполняет поручения взрослых, любое дело доводит до конца, старательная, к учебе относится серьезно.

Алина Б. родилась в октябре 2009 года. Девочка спокойная, улыбчивая, слушается взрослых, помогает им, хорошо общается с другими детьми, играет с игрушками.

Сергей Т. родился в июле 2010 года. Мальчик активный, подвижный, избирателен в общении, со знакомыми взрослыми общается хорошо, любит играть один, с удовольствием гуляет на улице.

Дмитрий Д. родился в июле 2009 года. Мальчик спокойный, улыбчивый, хорошо играет с другими детьми, слушается взрослых, любит гулять на улице, играет в подвижные игры.