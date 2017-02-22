Дадут ли отцу материнские деньги?

На что можно потратить семейный капитал, а на что категорически нельзя

Вот уже десять лет российские семьи, в которых появился второй ребенок, получают материнский капитал – федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» вступил в силу 29 декабря 2006 года.

За это время обладателями сертификата на материнский (его еще называют семейным) капитал стали 7,8 млн семей россиян. В Приморье таких семей 100 тысяч. Из них почти 50 % уже распорядились полной суммой капитала, которая за 10 лет выросла с 250 до 453 тысяч рублей.

Тем временем в новых семьях появляется пополнение, и у родителей возникают вопросы, касающиеся получения и использования маткапитала. Наиболее актуальные из них вместе с ответами специалистов Приморского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) публикуем сегодня.

Деньги отдадим свекрови. За жилье

– Может ли отец получить материнский капитал? В каких случаях?

– У отца право на получение СМК появляется при следующих условиях:

– когда он становится единственным усыновителем двух или более детей, причем усыновление произошло не ранее 2007 года,

– при лишении матери родительских прав,

– при отказе женщины от усыновления ребенка,

– если женщина объявлена умершей, независимо от того, является ли отец гражданином РФ, он может рассчитывать на помощь такого вида со стороны государства, разумеется, если ребенок – гражданин РФ, поскольку капитал выдается именно на ребенка.

– Планируем с мужем приобрести квартиру у свекрови с участием средств материнского капитала. У нас с мужем и у свекрови одинаковая фамилия. Не будет ли в этом случае проблем с выплатой денег по материнскому сертификату на счет продавца (свекрови)?

– Приобрести долю в жилом помещении у родственника вы сможете только в том случае, если после приобретения все жилое помещение перейдет в собственность вашей семьи (вас, супруга и детей).

Фамилии продавцов не являются основанием для отказа, если сделка совершается в рамках законодательства.

– Моему ребенку три месяца. Когда можно обращаться за сертификатом на маткапитал? Какой установлен срок?

– Обращаться за получением государственного сертификата на материнский капитал можно в любое время после рождения второго ребенка. Срок обращения за документом, как и время использования капитала, не ограничен. При этом надо иметь в виду, что право на распоряжение СМК наступает после достижения ребенком, с появлением которого у семьи возникло право на эту меру господдержки, трех лет. Исключение составляет погашение маткапиталом ипотечного кредита на улучшение жилищных условий семьи.

Двойня двойного капитала не дает

– Могу ли я использовать маткапитал на покупку земли, чтобы в дальнейшем на этом участке построить дом?

– К сожалению, это невозможно, т.к. под улучшением жилищных условий, на которые можно использовать СМК, понимается приобретение, строительство и реконструкция жилья. Земельные участки к жилью не относятся.

– От второй беременности родилась двойня. Материнский капитал будет каждому или один на двоих?

– Согласно закону право на материнский капитал может возникнуть у родителя (усыновителя) только один раз и только в отношении одного ребенка. В связи с этим, несмотря то что у вас родилась двойня, вы имеете право на получение государственного сертификата на маткапитал только один раз, вторично претендовать на него вы не можете.

– Могу ли я продать квартиру, приобретенную за счет материнского капитала?

– Средства материнского капитала возможно использовать в строго установленных законом пределах и по определенным направлениям. В частности, приобретенная вами квартира должна находиться в общей долевой собственности членов семьи (родителей и всех детей). Продать, конечно же, такую квартиру вы сможете, но для совершения сделки необходимо согласие всех совершеннолетних собственников квартиры, а также предварительное согласие органа опеки и попечительства, т.к. в число собственников входит как минимум один несовершеннолетний ребенок.

Детсад за счет государства

– Слышала, что программа маткапитала закрывается в 2018 году. Это значит, что нужно успеть потратить материнские деньги до этого времени?

– Это не так. Тому, кто планирует воспользоваться поддержкой со стороны государства, нужно знать, что второй или третий ребенок должен родиться (либо быть усыновленным) до 31 декабря 2018 года. А вот потратить маткапитал можно по усмотрению его владельцев, здесь закон не ограничивает сроки, главное, чтобы младшему ребенку исполнилось три года.

– Можно ли средствами материнского капитала оплатить расходы на детский сад?

– Можно. При направлении СМК на содержание ребенка в дошкольном учреждении необходимо подать в орган ПФР по месту жительства заявление и договор, заключенный между владельцем сертификата и детским садом. В связи с тем, что средства маткапитала перечисляются строго в соответствии с договором на оказание услуг, он обязательно должен содержать раздел, описывающий сроки и условия оплаты содержания ребенка.

Заявление о распоряжении СМК подается на срок и размер, указанный в договоре. Если предусмотрена ежемесячная оплата, то заявление на перечисление маткапитала подается ежемесячно. Договором может быть также предусмотрена возможность единовременной оплаты за определенный период. Кроме того, необходимо учитывать, что перечисление средств материнского капитала осуществляется не позднее чем через два месяца после подачи соответствующего заявления. Воспользоваться капиталом можно через три года после рождения (усыновления) ребенка, давшего право на сертификат. Оплату детского сада можно производить за любого ребенка, растущего в семье.

– Сейчас у меня нет возможности приехать в ПФР и лично подать заявление на получение сертификата на маткапитал. Можно ли подать заявление дистанционно?

– Вы можете подать заявление на интернет-сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) через электронный сервис «Личный кабинет гражданина». Затем вам необходимо в течение пяти дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление, и представить паспорт. Перечень документов для получения сертификата на маткапитал размещен на сайте ПФР. При визите в отделение фонда вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и свидетельство обязательного пенсионного страхования (зеленая карточка со СНИЛС). Запланировать визит в удобное время можно с помощью электронного сервиса предварительной записи на прием, также размещенного на сайте ПФР. Напоминаем, что воспользоваться электронными услугами ПФР возможно при наличии регистрации на портале госуслуг.

Справка «В»

Средства материнского капитала (СМК) согласно закону семья может использовать на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Кроме того, за счет СМК можно оплачивать расходы на реабилитацию здоровья ребенка-инвалида.

Самым популярным направлением расходования маткапитала стало улучшение жилищных условий. На эти цели СМК направили 38 тысяч приморских семей на общую сумму более 14 млрд рублей. На обучение детей принято 7 тысяч заявлений, на эти цели направлено 503,5 млн рублей, и 89 заявлений подано на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, – которое стало доступно со второй половины 2016 года, пока поступило только одно заявление.

Четыре раза Пенсионный фонд выдавал из средств маткапитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 годах по 12 тысяч рублей, в 2015-м – 20 тысяч, в 2016-м – 25 тысяч. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 35633 семьи приморцев.