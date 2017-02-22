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Мгновения застывшей красоты

Где начинается земля, знает фотокорреспондент «В» Алексей Воронин
Мгновения застывшей красоты

Очарование дальневосточной природы раскрыли в своих работах фотохудожники на выставке «Не край земли, а самое начало!», открывшейся в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12.

В экспозиции представлено более 50 работ известных приморских авторов: фотокорреспондентов Алексея Воронина, Павла Ванифатова, Сергея Леонова, Игоря Бессараба и Сергея Кирьянова.

В центре внимания фотохудожников как редчайшие виды дикой природы, так и уникальная красота привычных мест города у моря. Чтобы сделать эти завораживающие кадры, фотомастера совершали путешествия по берегам Камчатки и Сахалина, продирались через заросли островов Курильской гряды и обошли чуть ли не весь Приморский край.

– Каждый автор прислал нам 20–25 фотографий, из которых ввиду ограниченного пространства выставочного зала мы могли оставить не более половины. Поэтому старались выбирать самые-самые, – признался Сергей Заика, заведующий выставочным залом. – Идея провести эту выставку вынашивалась давно. Правда, мы хотели, чтобы в ней приняли участие максимум два автора. Но мастеров фотодела в нашем городе так много, что пришлось увеличить количество участников до пяти человек.

С работами представленных авторов многие жители Владивостока знакомы благодаря СМИ и социальным сетям. Но одно дело рассматривать фотографии на мониторе компьютера (обычно сжатые под требования сайта) или в газете и совсем другое – во всей красе на выставке, когда можно разглядеть каждую деталь или даже прожилки на листьях деревьев.

– Это наша первая экспозиция, но она не станет единственной, – подчеркнул Сергей Заика. – В следующей выставке примут участие представительницы прекрасной половины. Продвижение этих проектов мы делаем в основном через Интернет. Уже поступили заявки от различных школ города на проведение массовых экскурсий.

– Для школьников посещение выставки станет своего рода мастер-классом, – подключилась к разговору Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Сейчас благодаря развитию цифровой фотографии подростки имеют возможность делать качественные снимки, но им пока не хватает мастерства. Ведь на самом деле совсем непросто поймать мгновение или выстроить нужную композицию. Благодаря работам профессионалов приходит понимание прекрасного. А увидев красоты нашей природы, возможно, ребята захотят там побывать.

Выставка «Не край земли, а самое начало!» задумана не просто как экспозиция работ фотохудожников, а как открытая коммуникационная площадка, на которой могут высказать свое мнение как профессионалы, так и любители фотографии и ценители красот Дальнего Востока.

– Представленные на выставке работы обработаны по самому минимуму, весь эффект достигнут за счет самого способа съемки, – делится секретами мастерства Алексей Воронин, фотокорреспондент «В». – Например, при съемке воды, как на море, так и на водопадах, я использовал длинную выдержку. А фото с птицей – это вообще просто вовремя пойманный кадр, я в тот момент снимал красивый закат.

На единственной работе Алексея, которая действительно прошла обработку, изображена морская волна с пеной из песка. В оригинале кадр получился серый, почти черно-белый. И лишь когда автор увеличил плотность изображения, неожиданно появился цвет. По признанию авторов выставки, большинство фотографий они делали в выходные дни или находясь в отпуске. Самым сложным для них, по их словам, было придумать подписи к представленным работам, голову ломали вместе с домочадцами, тем не менее некоторые из фотографий пришлось подписать лаконично: дата и место съемки. Дополняет экспозицию фоторабот выставка советской фототехники, с которой авторы тоже знакомы очень хорошо, в свое время им приходилось работать на такой же.

– Собирать эту коллекцию я начал в 2010 году. С приходом эры цифровой фотографии мои друзья и знакомые стали отказываться от пленочных фотоаппаратов и приносили их мне, – рассказал Роман Чуркин, известный в городе продюсер. – Когда количество фотокамер перевалило за второй десяток, я понял, что пора из них делать экспозицию. Причем не одну. Первую забрала себе Приморская картинная галерея, вторая планируется в центре «Эрмитаж – Владивосток», причем там можно будет ознакомиться и с советской литературой, посвященной фотографии.

Выставка «Не край земли, а самое начало!» продлится в Приморской картинной галерее до 9 апреля. Не пропустите!

    

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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