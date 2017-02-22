Накануне 8 Марта девушки будут выходить на татами

Во Владивостоке впервые состоялся женский турнир по джиу-джитсу. Соревнования проходили при поддержке администрации краевой столицы на базе муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств и собрали более 50 представительниц слабого пола.

Перед началом соревнований президент Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу Валерий Осокин и начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик поздравили участниц с первым женским турниром и пожелали девушкам успехов в спорте, сообщает пресс-служба мэрии.

«Хочу всех поздравить с этим историческим событием для федерации. Я вспоминаю, как в начале пути у нас было практически такое же количество спортсменов мальчиков, как сейчас девушек на женском турнире. И тогда была только одна девушка, которой приходилось работать и трудиться на одном уровне с парнями. Популярность нашего единоборства выросла, и выросло количество прекрасных представительниц джиу-джитсу, которые ничуть не уступают в технике мужчинам», – рассказал Валерий Осокин.

«Мне приятно видеть, что на татами собралось такое количество спортсменок, которое позволило организовать отдельный турнир по джиу-джитсу и приурочить его к замечательному весеннему празднику – Международному женскому дню. Желаю проявить всю стойкость и силу духа, потому что в любых соревнованиях это очень важно», – отметила Юлия Вельбик.

Участницы соревнований сражались в дисциплине kakuto kumite (полноконтактный поединок с большой базой ударной и борцовской техники). Спортсменки независимо от возраста (самыми юными были десятилетние участницы) были нацелены только на победу и возможность показать, что в технике боевых единоборств женщины нисколько не уступают мужчинам. По словам главного судьи соревнований Константина Грацаенко, в полноконтактном джиу-джитсу в зависимости от возраста разрешены удары руками, ногами, коленями, борцовская техника – как в стойке, так и в партере.

Зрелищные и бескомпромиссные поединки девушек привлекли большое число зрителей, родственники и друзья поддерживали спортсменок громкими подсказками и крепкими объятиями по окончании боя.

Женский турнир станет традиционным и будет проводиться каждый год в преддверии 8 Марта.