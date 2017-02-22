Москва спартаковским обидам не верит

Владивостокский «Спартак-Приморье», уже, казалось, гарантировавший себе место в плей-офф, в минувший уик-энд потерпел поражение на выезде в столице от клуба МБА (Московская баскетбольная ассоциация) со счетом 89:79.

Напомним читателям «В», что в декабрьском поединке на домашнем паркете во Владивостоке наши баскетболисты вчистую разгромили московских спортсменов – 92:69. На финише же сезона ситуация несколько изменилась. МБА хоть и закоренелый середнячок в баскетбольной суперлиге, но еще не потеряла шансов на выход в плей-офф первой лиги. Поэтому на последние игры регулярного первенства столичная команда выходит с максимальной мотивацией и бьется до конца.

Вот и в минувшем матче москвичи с первых минут завладели преимуществом за счет хорошей реализации трехочковых бросков, быстрых атак и прессинга в защите. На стартовый рывок хозяев 13:2 «Спартак» ответил лей-апом (двухочковым броском из-под кольца) Максима Кривошеева и серией из девяти заработанных подряд очков Федора Ключникова. Это феерическое контрнаступление завершилось красивой «трешкой». Но, подобравшись к МБА на дистанцию одного броска, приморцы потеряли концентрацию и пропустили две быстрые атаки хозяев. В концовке первой четверти баскетболисты Владивостока сумели сократить отставание до 4 очков.

Второй период начался, как и первый, с двух «трешек» столичной команды. Наш Василий Бабайлов ответил сложным дальним попаданием из угла площадки, но этого явно не хватало. Хозяева уверенно увеличивали разницу в счете, доведя ее в определенный момент до двузначной – 37:26. И вновь пришлось включаться на полную катушку лидерам «Спартака-Приморье»: Ключников набрал 5 очков подряд, Кривошеев забил прямо перед свистком на перерыв. Но это наших спортсменов не спасло, и на большой перерыв команды ушли при счете 45:38 в пользу МБА.

Преимущество москвичей не было подавляющим, и отдельные отрезки игры приморской команды в третьем периоде позволяли надеяться на благополучный исход матча. Так, Ключников, забив еще одну «трешку», сократил разницу в счете до 4 очков за три с половиной минуты до конца третьей четверти. Но большое количество собственных потерь мяча при передачах (всего за матч произошло 26 необязательных потерь) и подаренные москвичам возможности для открытых бросков позволяли МБА набирать легкие очки.

Прессинг и тактические фолы помогли «Спартаку» избавиться от двузначной разницы в концовке матча (81:74), но только на время. На излете поединка москвичи вновь навалились на нашу корзину и решили исход встречи в свою пользу с разницей в десять очков.

Самым результативным игроком матча во владивостокской команде стал неутомимый защитник Федор Ключников, набравший 30 очков, а нападающий Максим Кривошеев в очередной раз отметился дабл-даблом (двузначная результативность баскетболистов в двух показателях в одном матче) – 22 очка и 15 подборов.

– Обидное поражение, – не скрывал своих эмоций после матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Плохо сыграли в защите, и это определило исход игры. При такой слабой защите соперник нам шансов не оставил. Мы серьезно готовились к игре с МБА, подошли к ней с хорошим настроем, но в результате не получилось показать ничего из того, что задумали. Будем делать серьезные выводы. На следующий поединок в Сибири выйдем с другой концентрацией.

Последний гостевой матч регулярного первенства суперлиги «Спартак-Приморье» провел в Сургуте поздно вечером 7 марта против БК «Университет-Югра». О нем «В» расскажет в одном из ближайших номеров.