«Касатка» сильнее «Шторма» и крепче «Залпа»

На базе соединения морской пехоты береговых войск во Владивостоке состоялся чемпионат ТОФ по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие более 50 военнослужащих из восьми команд.

По результатам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала команда разведывательного управления штаба флота «Касатка», серебро – у команды Приморской флотилии «Шторм», а третью ступеньку пьедестала заняла команда морских пехотинцев из Владивостока «Залп». Все призеры чемпионата получили заслуженные награды, а команда «Касатка» увезла с собой переходящий кубок командующего ТОФ.

По мнению экспертов, военные спортсмены показали высокий уровень подготовки, было проведено много интересных боев, во время которых участники соревнований продемонстрировали отличную технику и приемы. Среди участников было три мастера спорта, восемь кандидатов в мастера спорта и 15 бойцов с первым спортивным разрядом.

Состязания проводились по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тихоокеанского флота.