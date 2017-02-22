Даже в мини-футболе нужен боевой настрой

Ежегодный открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу стартовал во Владивостоке в конце минувшей недели. Этот турнир посвящен памяти мастера спорта СССР старшего лейтенанта Олега Еселева – начальника физической подготовки учебного отряда ТОФ, погибшего в 1994 году при исполнении служебных обязанностей.

В соревнованиях, организованных спорткомитетом ТОФ, принимают участие 14 команд от крупных морских соединений Приморской флотилии, авиационных частей, специальных подразделений флота, а также армейских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморье.

– Нынешний турнир, организованный в рамках 85-й спартакиады ТОФ, уже стал традиционным и всегда вызывает повышенный интерес из-за бескомпромиссной и напряженной борьбы, – рассказал начальник физической подготовки ТОФ подполковник Сергей Беневоленский. – Участники поделены на четыре подгруппы, команды, одержавшие победу в своих подгруппах, выходят в полуфинал. Затем состоятся финал и матч за третье место. Все победители и призеры будут награждены медалями и грамотами спортивного комитета ТОФ.

Лучшая команда получает возможность принять участие в первенстве Вооруженных сил России. Поэтому настрой у флотских, летных и армейских команд по мини-футболу максимально боевой.