Даже в мини-футболе нужен боевой настрой

Ежегодный открытый чемпионат Тихоокеанского флота по мини-футболу стартовал во Владивостоке в конце минувшей недели. Этот турнир посвящен памяти мастера спорта СССР старшего лейтенанта Олега Еселева – начальника физической подготовки учебного отряда ТОФ, погибшего в 1994 году при исполнении служебных обязанностей.
В соревнованиях, организованных спорткомитетом ТОФ, принимают участие 14 команд от крупных морских соединений Приморской флотилии, авиационных частей, специальных подразделений флота, а также армейских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморье.
– Нынешний турнир, организованный в рамках 85-й спартакиады ТОФ, уже стал традиционным и всегда вызывает повышенный интерес из-за бескомпромиссной и напряженной борьбы, – рассказал начальник физической подготовки ТОФ подполковник Сергей Беневоленский. – Участники поделены на четыре подгруппы, команды, одержавшие победу в своих подгруппах, выходят в полуфинал. Затем состоятся финал и матч за третье место. Все победители и призеры будут награждены медалями и грамотами спортивного комитета ТОФ.
Лучшая команда получает возможность принять участие в первенстве Вооруженных сил России. Поэтому настрой у флотских, летных и армейских команд по мини-футболу максимально боевой.
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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