Волонтеры и сами ЗОЖ любят, и вас научат

Волонтеры-инструкторы по здоровому образу жизни (ЗОЖ) появились в Приморье.

Первая группа из 14 активных и спортивных приморцев уже прошла специальную подготовку по правильной двигательной активности, позитивному мышлению, а также прослушала ряд лекций, в том числе и по здоровому питанию, в краевом центре медицинской профилактики. Добровольцы получили соответствующие сертификаты, сообщила пресс-служба края.

Среди слушателей много активных пенсионеров. Окончив курсы, некоторые, например, планируют еженедельно проводить оздоровительные прогулки у себя в микрорайонах.

Отметим, что новый проект – это составляющая большой еженедельной оздоровительной акции «Прогулка с врачом», которая уже пять лет проходит по субботам на набережной Цесаревича.