Волонтеры и сами ЗОЖ любят, и вас научат

Волонтеры-инструкторы по здоровому образу жизни (ЗОЖ) появились в Приморье.
Первая группа из 14 активных и спортивных приморцев уже прошла специальную подготовку по правильной двигательной активности, позитивному мышлению, а также прослушала ряд лекций, в том числе и по здоровому питанию, в краевом центре медицинской профилактики. Добровольцы получили соответствующие сертификаты, сообщила пресс-служба края.
Среди слушателей много активных пенсионеров. Окончив курсы, некоторые, например, планируют еженедельно проводить оздоровительные прогулки у себя в микрорайонах.
Отметим, что новый проект – это составляющая большой еженедельной оздоровительной акции «Прогулка с врачом», которая уже пять лет проходит по субботам на набережной Цесаревича.
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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