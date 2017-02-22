Уважаемые женщины!

Желаем вам здоровья, красоты, любви, счастья. Исполнения всех желаний! Внимания родных и близких!
Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока
Желаем вам здоровья, красоты, любви, счастья. Исполнения всех желаний! Внимания родных и близких!
Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока
Портрет среднестатистической жительницы Приморья: работает, учится, большая оптимистка и не страдает от отсутствия мужского внимания
Плюсы и минусы, слова и дела
Они пережили две мировые войны, но все так же свежи и прелестны
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
Во Владивостоке участились случаи незаконной опломбировки приборов учета.
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