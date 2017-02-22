Самой старшей жительнице края 106 лет

В преддверии весеннего праздника краевое отделение Пенсионного фонда РФ подготовило несколько интересных фактов.

В Приморье среди 358 тысяч пенсионерок с именем Марта 31 человек. Девять из них живут во Владивостоке, семь – в Уссурийске, четыре – в Находке и столько же – в Спасске-Дальнем, остальные – в других районах и городах края.

Самой юной получательнице пенсии Марте (из Владивостока) 13 лет, она получает социальную пенсию как ребенок, потерявший одного родителя. Самой старшей Марте (из Находки) 81 год, она получает страховую пенсию по старости с фиксированной выплатой в двойном размере, как достигшая 80-летнего возраста.

Примечательно, что день рождения 8 Марта в крае отметит 2261 пенсионер, из которых 1548 – представительницы прекрасной половины. Трое из них названы весенним именем Марта.

И еще немного статистики. В Приморье из почти 560 тысяч пенсионеров 358 тысяч относятся к прекрасному полу. Из них свыше 317 тысяч женщин получают страховую пенсию по старости, 5,6 тысячи – по инвалидности, 9,6 тысячи – по случаю потери кормильца.

Больше всех получательниц пенсий – свыше 107 тысяч человек – проживают во Владивостоке, по 30 тысяч – в Уссурийске и Находке, более 24 тысяч – в Артеме.

Более 40 тысяч человек – женщины старше 80 лет. В Приморье 24 долгожительницы, чей возраст превышает 100 лет. Из них 17 человек проживают в краевом центре. А одна из них в августе прошлого года отметила свой 106-й день рождения. Более 83 тысяч приморских пенсионерок продолжают трудиться, причем 199 из них перешагнули 80-летний рубеж, сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Приморскому краю.