Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – это первый весенний праздник. В этот день цветы и улыбки, сердечные слова поздравлений обращаются к вам, дорогие наши бабушки и мамы, жены, сестры и дочери!
Вы – хранительницы семейного очага, труженицы и созидательницы. Вы даете жизнь, согреваете своей любовью все вокруг. Вы вселяете в нас силу и уверенность, у вас мы ищем и находим поддержку, ради вас совершаем самые благородные поступки.
Желаю всем женщинам доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни и исполнения самых сокровенных надежд! Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.
Спасибо вам за любовь и заботу, мудрость и терпение, за ваш каждодневный труд дома и на работе.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, а мужчины всегда радуют вас вниманием!
С праздником, с Международным женским днем!
Вячеслав Дрожжин, депутат Законодательного собрания Приморского края
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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