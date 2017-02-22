Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!

8 Марта – это первый весенний праздник. В этот день цветы и улыбки, сердечные слова поздравлений обращаются к вам, дорогие наши бабушки и мамы, жены, сестры и дочери!

Вы – хранительницы семейного очага, труженицы и созидательницы. Вы даете жизнь, согреваете своей любовью все вокруг. Вы вселяете в нас силу и уверенность, у вас мы ищем и находим поддержку, ради вас совершаем самые благородные поступки.

Желаю всем женщинам доброго здоровья, благополучия, успехов в жизни и исполнения самых сокровенных надежд! Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.

Спасибо вам за любовь и заботу, мудрость и терпение, за ваш каждодневный труд дома и на работе.

Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, а мужчины всегда радуют вас вниманием!

С праздником, с Международным женским днем!

Вячеслав Дрожжин, депутат Законодательного собрания Приморского края