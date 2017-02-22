Летим! По Азии и Дальнему Востоку

Презентацию новых рейсов Владивосток – Комсомольск-на-Амуре и Владивосток – Токио (аэропорт Нарита) представила туроператорам одна из российских авиакомпаний.
На комфортабельном воздушном судне Bombardier Q400 вместимостью до 70 пассажиров компания будет осуществлять рейсы в Токио и Комсомольск-на-Амуре. При разработке маршрутов, сообщает пресс-служба края, учитывались удобные стыковки во Владивостоке с внутренними и зарубежными рейсами. Новое предложение авиакомпании оказалось долгожданным и востребованным у дальневосточных туроператоров.
Что касается жителей Комсомольска-на-Амуре, то двухчасовой рейс во Владивосток стоимостью от 2900 рублей – единственная альтернатива поездке в краевой центр Приморья на поезде длительностью одни сутки, билет на который стоит около 5000 рублей в одну сторону.
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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