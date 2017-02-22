Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас с праздником, олицетворяющим наступление весны, – Международным женским днем!

Испокон веков женщина была источником всего прекрасного на земле: любви, вдохновения, материнства и семейного уюта. Вы – свет, который направляет мужчин на путь к успеху и оберегает родных и близких от бед и тревог. Подобно ярким звездам на небосклоне вы украшаете этот мир своим присутствием.

Пусть вместе с наступлением весны в ваших сердцах расцветают новые чувства, а жизнь наполняется радостными эмоциями. Желаю вам успехов в карьере, семейного счастья и любви в каждом ее проявлении.

С уважением Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края