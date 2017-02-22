Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас с праздником, олицетворяющим наступление весны, – Международным женским днем!
Испокон веков женщина была источником всего прекрасного на земле: любви, вдохновения, материнства и семейного уюта. Вы – свет, который направляет мужчин на путь к успеху и оберегает родных и близких от бед и тревог. Подобно ярким звездам на небосклоне вы украшаете этот мир своим присутствием.
Пусть вместе с наступлением весны в ваших сердцах расцветают новые чувства, а жизнь наполняется радостными эмоциями. Желаю вам успехов в карьере, семейного счастья и любви в каждом ее проявлении.
С уважением Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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