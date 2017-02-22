Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским праздником 8 марта!

Все, что олицетворяет собой женщина – любовь, красоту, доброту, нежность, гармонию, расцветает в этот замечательный день, согретый улыбками, подарками и цветами!

Вы – начало всех начал – жизни, любви и весны!

Пусть жизнь каждой женщины будет наполнена любовью и уверенностью в благополучии своей семьи, родных и близких. Пусть мир вокруг нас с каждым годом становится добрее и человечнее от ваших достоинств. Будьте счастливы и неповторимы!

С уважением Зинаида Ким, депутат Думы города Владивостока