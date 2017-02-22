Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским праздником 8 марта!

Все, что олицетворяет собой женщина – любовь, красоту, доброту, нежность, гармонию, расцветает в этот замечательный день, согретый улыбками, подарками и цветами!
Вы – начало всех начал – жизни, любви и весны!
Пусть жизнь каждой женщины будет наполнена любовью и уверенностью в благополучии своей семьи, родных и близких. Пусть мир вокруг нас с каждым годом становится добрее и человечнее от ваших достоинств. Будьте счастливы и неповторимы!
С уважением Зинаида Ким, депутат Думы города Владивостока
В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.
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