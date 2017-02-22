«Блудный сын» на Приморской сцене

Сразу три балетные премьеры представит зрителям Приморская сцена Мариинского театра 24, 25 и 26 марта.

Это будут одноактные постановки Джорджа Баланчина – «Блудный сын», «Серенада», «Шотландская симфония» и «Аполлон», показ которого приурочен к 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.

Четыре показа одноактных балетов объединяют творчество четырех великих композиторов и одного из самых знаменитых хореографов ХХ века Джорджа Баланчина, сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра. Эти постановки дают возможность проследить становление и изменение стиля признанного мастера неоклассической хореографии.

Джордж Баланчин считал, что одноактные балеты помогают лучше понять и увидеть танцевальный образ. В этом Баланчина поддерживал известный импресарио Сергей Дягилев, с которым у хореографа сложилось плодотворное сотрудничество. Для труппы «Русских сезонов Сергея Дягилева» Баланчин создал 10 балетов. Особенно удачными считаются «Аполлон» и «Блудный сын». Эти спектакли были поставлены в сотрудничестве с молодыми, но уже заявившими о себе композиторами Игорем Стравинским и Сергеем Прокофьевым соответственно.

Переехав в США, Джордж Баланчин завоевал популярность, поставив балет «Серенада» на музыку Петра Чайковского и балет на музыку Феликса Мендельсона «Шотландская симфония» – без определенного сюжета, но создающий ярко контрастные картины и образы. В создании образов в этой постановке немаловажная роль отведена оформлению спектакля, что нетипично для Баланчина. Танцовщики одеты в килты, шотландские гольфы и клетчатые береты, а фоном к танцам стал живописный романтический пейзаж.