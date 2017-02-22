ВЭФ-2017: главы стран АТР записываются на встречу с Владимиром Путиным

Ожидается, что гостями форума станут владельцы дальневосточных гектаров, Леонардо Ди Каприо, а также политики из Ирана

Горячая пора наступает у организаторов третьего Восточного экономического форума: начались сбор предложений для разработки деловой программы и рассылка приглашений почетным гостям.

Очередной ВЭФ состоится 6–7 сентября (среда – четверг) традиционно в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Ряд деловых и представительских мероприятий стартует в «нулевой день» – 5 сентября (вторник).

Форум обещает сюрпризы

Как стало известно корреспонденту «В», форум 2017 года будет коренным образом отличаться от двух предыдущих. Все дело в том, что он станет одной из площадок предстоящего XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Основные действия фестиваля развернутся в октябре в Сочи. Во Владивостоке же в сентябре запланирован его неофициальный старт, ожидается несколько мероприятий с участием студентов со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, перед организаторами ВЭФ сейчас стоит задача органично «включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума».

Второй особенностью ВЭФ-2017 станет проведение в эти дни во Владивостоке международного турнира по дзюдо, посвященного памяти первого российского обладателя черного пояса в этом виде единоборств и основателя борьбы самбо Василия Ощепкова (подробно об этом «В» рассказал в номере за 18 января).

Теперь что касается деловой части. Первый ВЭФ в 2015-м открыл инвестиционное пространство Дальнего Востока для российских и иностранных вложений. На втором, в 2016-м, были представлены первые реализованные в регионе инвестиционные проекты, заявлены новые территории опережающего развития и рекомендован к сотрудничеству свободный порт Владивосток.

– На третьем форуме мы хотим, чтобы говорили сами руководители проектов, – подчеркнул полпред президента в ДФО, вице-премьер и глава оргкомитета ВЭФ-2017 Юрий Трутнев. – К концу 2017 года у нас откроется уже более 70 новых предприятий. Думаю, что их представители будут рассказывать, помогло ли им то, что они работали в ТОР, или нет, вовремя ли мы построили им газопровод, дорогу или линию электропередачи. Потому что ничего более понятного, чем уже реализованные и успешные проекты, не существует. Никакие наши обещания этого не заменят. Также мы будем давать трибуну людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Каждый следующий форум должен быть интереснее и содержательнее предыдущего. Надо поддерживать заданную ранее высокую планку ВЭФ.

Владивосток гостям всегда рад

Как и в прошлые годы, на форум прилетит президент России Владимир Путин, запланированы его участие в основных пленарных заседаниях, выступление перед отечественными и зарубежными бизнесменами, двусторонние встречи и переговоры на высшем уровне, а также пресс-конференция по итогам саммита.

Подтверждение своего участия в ВЭФ прислал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом недавно рассказал первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов: «Он уже озвучил, что посетит Россию в этом году дважды, в середине весны и в сентябре, для того чтобы способствовать улучшению отношений между нашими странами».

Кстати, прошлой осенью Синдзо Абэ обещал пройти по старым улицам Владивостока в качестве простого туриста. Он хочет посетить места, где жили обладатель «Оскара» американский актер Юл Бриннер, спортсмен и переводчик Василий Ощепков, ученый и исследователь Владимир Арсеньев.

Можно с уверенностью сказать, что в этот раз на форум приедут первые или вторые лица еще целого ряда азиатских государств. Их имена станут известны позднее. Правительство РФ делегирует с десяток федеральных министров. Ожидается наплыв представителей российских и зарубежных деловых кругов, регионального бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций и общественных организаций.

Планируется также прибытие делегаций из стран, которые ранее не участвовали в работе ВЭФ. Так, впервые с подобной просьбой к Кремлю обратился посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи. Представители этого ближневосточного государства уже собирают делегацию из правительственных чиновников и бизнесменов во главе с кем-то из руководителей страны. Не исключено проведение круглого стола на тему развития бизнес-диалога «Россия – Иран», в котором примут участие представители официальных и деловых кругов, а также экспертного сообщества.

В этом году стоит ожидать и очередную звезду Голливуда. На сей раз им станет знаменитый актер с российскими корнями Леонардо Ди Каприо. Для участия в мероприятиях по защите природы и краснокнижных животных Приморья его пригласил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Ди Каприо, к слову, ждали еще на ВЭФ-2016, но тогда актер приехать не смог из-за своего плотного рабочего графика. Также не исключено, что вновь остров Русский посетит Памела Андерсон, предки которой тоже жили в нашей стране.

Справка «В»

Участниками и гостями второго ВЭФ стали почти 4600 человек из 56 стран мира. Его центральным мероприятием было пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе. В рамках форума было подписано 216 инвестиционных соглашений на сумму более 1,8 трлн рублей, а также несколько десятков межгосударственных договоров.

Комментарий

Чего ждать Владивостоку и России от очередной встречи политиков и бизнесменов нашей страны и соседей по АТР? За комментарием «В» обратился к председателю Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексею Тимченко.

– Восточный экономический форум – это уникальный формат международного мероприятия, который позволяет решать задачи сразу нескольких уровней, начиная с развития Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заканчивая реализацией так называемого восточного вектора. Два уже прошедших ВЭФ показали, что у этого форума достаточно большой потенциал, который нужно всемерно развивать. Пока, безусловно, получается не все, но начало положено серьезное, и можно говорить о постепенной динамике в развитии на базе владивостокской площадки форума для всего российского Дальнего Востока и о привлечении в наши проекты иностранного капитала.

Если говорить об итогах уже прошедших форумов, то, наверное, главные – это даже не конкретные показатели, количество заключенных контрактов, международные договоренности и так далее (хотя и они весьма впечатляющи). Главное, наша страна продемонстрировала свое реальное желание развиваться в рамках международного делового сотрудничества и интегрироваться в АТР. Присутствие на них главы государства Владимира Путина, безусловно, является для иностранных партнеров основным показателем реалистичности долговременной стратегии России в плане развития дальневосточных земель, стремления сделать экономику регионов, входящих в этот федеральный округ, конкурентоспособной, сильной, интересной для потенциальных инвесторов из стран Тихоокеанского бассейна.

Также полагаю, что формат ВЭФ позволил увидеть новые перспективы региональному бизнесу, который получает возможность более плотно вести диалог с коллегами из АТР. Безусловно, многое еще предстоит сделать, и сам формат ВЭФ может еще изменяться исходя из тех условий, в которых будет развиваться мировая хозяйственная система.

Поэтому, говоря об итогах ВЭФ на сегодняшний день, я бы отметил повышение степени влияния России в АТР как минимум в экономическом ключе, повышение доверия зарубежных представителей к российским бизнес-инициативам, создание условий для ежегодного, а значит, системного продвижения экономической привлекательности России и Дальнего Востока в данном формате. Безусловно, серьезным плюсом является ежегодное посещение нашего региона руководством страны, что предоставляет больше возможностей для защиты интересов города и края в рамках вертикали «федеральный центр – регионы».

Если говорить об ожиданиях от ВЭФ-2017, то их, конечно, много. Главное – закрепление успеха прошедших двух форумов и поступательное движение вперед. Ключевым, на мой взгляд, будет достижение успеха в трех областях: развитие сотрудничества России и АТР, реализация дальневосточных экономических инициатив – территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также создание условий для получения региональным бизнесом инвестиций и развития экспортного потенциала.

Поскольку мы живем в глобальном мире, то должны учитывать те тенденции, которые сформировались в 2016–2017 годах: сохранение экономической рецессии на фоне отдельных маяков стабилизации российской экономики. Это, например, укрепление национальной валюты и хорошие показатели результатов стратегии импортозамещения – увеличение экспортной доли в сфере технологий, агропромышленного комплекса и ряда других.

Если говорить о наших национальных экономических приоритетах – развитии производства, создании новых квалифицированных рабочих мест, привлечении инвестиций, то как раз этого мы и должны добиваться с помощью таких форматов, как ВЭФ. Руководством страны недавно принято решение о снижении энерготарифов для Дальнего Востока, а это значит, что в ближайшей перспективе инвестиционная привлекательность дальневосточного бизнеса повысится. Вот такие экономические фишки и надо использовать на ВЭФ-2017. Время еще есть, будем готовить соответствующую повестку и темы в рамках своих возможностей.



