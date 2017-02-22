Зима прошла на позитиве

Зрители «8-го канала» доказали, что морозы – вовсе не повод для хандры и скуки

В первый день весны «8-й канал» подвел итоги проекта «Зимние забавы». Судя по присланным на конкурс материалам, ушедшая зима оставила участникам акции много позитивных эмоций.

Чтобы принять участие в конкурсе, телезрителям нужно было выслать фото или видео на тему того, как они весело проводят время в зимний сезон. «Снежные» письма редакция «8-го канала» принимала на электронный адрес в течение месяца. Катание на тюбингах и санках, прогулки в заснеженном лесу, лыжные забеги и танцы на льду – такие сюжеты преобладали в представленных на конкурс снимках и видеороликах. Все присланные фото– и видеоматериалы размещались на сайте primorye24.ru. До 28 февраля любой желающий мог отдать голос за понравившуюся конкурсную работу.

И вот 1 марта «8-й канал» объявил имена двух счастливчиков, чьи работы набрали наибольшее количество голосов. В номинации «Лучшее фото конкурса» победила Евгения Безуглова. Конкурсантка выбрала беспроигрышный вариант, прислав фотографию, в которой задействованы красавцы хаски. В номинации «Лучшее зимнее видео» победил Игорь Горячев, который продемонстрировал виртуозное катание на лыжах в костюме Деда Мороза.

«8-й канал» поздравляет победителей конкурса! Также редакция телеканала благодарит всех конкурсантов, принявших участие в «Зимних забавах», и, конечно же, болельщиков, которые отдали свои голоса и помогли определить победителей.