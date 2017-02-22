Прививочная кампания против клещевого энцефалита стартовала в Приморье. Чтобы к лету успел выработаться иммунитет, необходимо сделать первую прививку уже сейчас.

Противоклещевая вакцинация, по словам специалистов, процедура для приморцев жизненно важная, поскольку большая часть территории края расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Причем нередко клещей можно встретить и в городских скверах.

– В Приморском краевом центре вакцинопрофилактики с конца февраля началась вакцинация против клещевого энцефалита. Сейчас в наличии платная вакцина отечественного производства стоимостью 900 рублей. Бесплатная вакцина, предназначенная для льготной категории граждан, появится во второй половине марта, – сообщила руководитель центра Евгения Воробьева.

Традиционно в льготный перечень входят дети и граждане старше 60 лет. Однако не всегда льготники могут воспользоваться своим правом на бесплатную вакцину. Например, в прошлом году из-за того, что количество вакцин было лимитировано, бесплатно детям и пенсионерам делалась только ревакцинация (то есть если вы уже были привиты и вам нужно было обновить вакцинацию, которая делается ежегодно. – Прим. авт.). Первичная же вакцинация была платной для всех категорий. Каким образом будет бесплатная прививка распределяться в этом году, специалисты пока затрудняются сказать. Более внятная информация появится лишь к концу марта.

Тем же, кто только планирует начать прививаться, стоит знать: им придется сделать две прививки с интервалом в месяц или в две недели в зависимости от вакцины. То есть стоимость первичной вакцинации составит 1800 рублей. А вот в последующие годы надо будет делать по одной прививке.

Так что решайте сами, где сегодня ставить запятую: вакцинироваться нельзя ждать льготу.

В центре вакцинопрофилактики (ул. Черемуховая, 11 – здание Приморского краевого диагностического центра) вакцинация детей проводится по понедельникам и четвергам с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 15.30. Прививочная кампания для взрослых проходит по вторникам и средам с 13.00 до 15.00.

Помимо этого, прививки делают в центре вакцинопрофилактики на ул. Светланской, 38/40 и в некоторых частных клиниках города. Стоимость вакцины – в тех же пределах.

Специалисты напоминают: первую прививку необходимо сделать сейчас, чтобы иммунитет успел выработаться к началу летнего сезона.