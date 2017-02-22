У сытого Гарика хвост пистолетом

Сом, живущий в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка» Приморского океанариума, научился брать рыбу из рук. Он подплывает к бьющему приманкой по воде сотруднику, высовывает голову и заглатывает добычу. Более того, по словам специалистов, сом Солдатова (так называется вид этой рыбы. – Прим. авт.) различает своих кормильцев. Назвали его Гарик.

В природе сом хорошо слышит, если какое-либо животное барахтается на поверхности. Эту его особенность и постарались использовать ученые. Приручали Гарика с унитарной целью: пища не должна оставаться на дне. А этот обитатель океанариума не станет ее искать, будет ждать следующей кормежки.

Сома Солдатова привезли из Хабаровска три года назад, сообщила пресс-служба учреждения. С тех пор он подрос на треть и весит сейчас порядка сорока килограммов. Сомы малоподвижны и очень терпеливы. Живущий в океанариуме сом Солдатова может часами находиться в одном положении – с приподнятым хвостом.

– Наш сом с огромным чувством достоинства и нацелен на то, чтобы без особенных усилий получить добычу, – рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных рек и озер Анатолий Семенченко. – Ему нужна крупная, осязаемая пища, которую он будет несколько дней переваривать.

Поначалу сом жил в водоеме с щуками, сазанами, калугами и осетрами. Но начал лидировать. Причем показал несвойственную сомам прыть и наступательность. Гонял сазанов, кусал калуг, пытался отгрызть им плавники. Одним словом, пощады никому не давал.

То же самое началось, когда его поселили в водоем с осетрами в главном корпусе. Сначала он вел себя скрытно, отстаивался в укромном месте. А потом взялся за старое, начал хулиганить. Пришлось отселить. Наш сом пытается доминировать везде. При этом он все-таки ближе к образу Будды – спокойный, сытый, довольный, степенный.

Кормят сома Солдатова в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка» в понедельник, среду и пятницу в 11 часов.