Не отдавайте счетчики в посторонние руки

Во Владивостоке участились случаи незаконной опломбировки приборов учета.

Как сообщила пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», в феврале и в марте жители Владивостока вновь получили рекламные письма от частной организации «Единый городской центр обслуживания ЖКХ», в которых предприниматели напоминают гражданам о необходимости установки в квартирах индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды. При этом реклама, распространяемая по почтовым ящикам, оформлена в виде квитанции или извещения, что в совокупности с громким названием фирмы может ввести в заблуждение пожилых людей и тех граждан, которые не разбираются в жилищно-коммунальной сфере.

Специалисты поясняют: в стоимость услуг Единого городского центра обслуживания ЖКХ включена плата за приобретение и установку индивидуальных приборов учета, а также за их опломбировку и предоставление соответствующего акта. Однако важно знать: согласно законодательству, таким правом наделены исключительно исполнители коммунальных услуг – управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие дом. Обращаясь в сторонние организации и оплачивая услуги опломбировки приборов учета, потребитель получает бумагу, которая на деле не является официальным документом. Так, в феврале филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» был вынужден отказать в приемке таких актов более чем десятку абонентов.

Энергетики призывают своих потребителей быть внимательными и помнить, что приобрести и установить прибор учета они могут как самостоятельно, так и обратившись в любую организацию, оказывающую такие услуги. А вот опломбировать счетчики и составить соответствующий акт имеют право только УК, ТСЖ, ЖСК, обслуживающие данный дом.