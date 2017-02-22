Друзья и их двойники поселились в «Артэтаже»

В муниципальном выставочном зале Владивостока «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие необычной фотовыставки Alter Ego. Как сообщила пресс-служба администрации города, проект представили приморские фотохудожники Ксения Гольцова, Вероника Новакова, Наташа Лотос и Илья Федоров.

– Alter Ego – это фотографии наших друзей и их предполагаемых двойников в образе представителей животного мира или предметов. Мы представляем людей и их внутренний мир, – рассказал Илья Федоров. – Идея выставки возникла пять лет назад, сейчас она воплощена в жизнь. В работе использована анаглифная (3D) технология. Впервые ее применили французские графические дизайнеры студии Helmo Томас Куде и Клеман Ваше в 2011 году.

Анаглифное стереоизображение – это сочетание двух изображений. Поэтому работы необходимо смотреть в 3D-очках.

– Это самая необычная выставка, которую я видел, – поделился один из зрителей выставки Виктор Алексеев. – Современные технологии и замысел фотографов сделали их работы по-настоящему интересными. Если смотришь на фотографию, где изображены, например, девушка и кошка, без очков, то это просто девушка и кошка. А стоит надеть очки, картинка складывается воедино, и ты сразу видишь, что эта кошка и есть двойник или alter ego героини.

Напомним: муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. В прошлом году известный галерист и основатель «Артэтажа» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

«Артэтажу» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города, так называемый Дом Демби – здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.

Администрация Владивостока приглашает на выставку Alter Ego всех желающих. Режим работы: во вторник – пятницу с 10 до 19 часов, в субботу с 11 до 18 часов. Вход свободный.