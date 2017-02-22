Тайны бабушкиной шкатулки

Придать шика этой весной модницам помогут жемчуга, корсеты и... резиновые сапоги

Что делает женщину женщиной? Ответов на этот вопрос может быть очень много. Наша версия – любовь к украшениям. Хотя современные мужчины тоже не прочь украсить себя каким-нибудь браслетиком или цепочкой, вообразить себе женщину без колец, сережек, кулонов и прочих побрякушек к практически невозможно.

Мелкие атрибуты женского гардероба как специи в блюде. Они способны как украсить даже самую неприметную одежду, так и напрочь испортить дизайнерские вещи. Умение подбирать аксессуары и сочетать их с остальными элементами образа всегда считалось признаком хорошего вкуса. Поэтому специально для вас, милые дамы, представляем гид по трендам среди украшений весенне-летнего сезона-2017.

А для интриги – вуаль

На пике моды шляпки канотье (французская соломенная шляпа жесткой формы с цилиндрической тульей и прямыми полями), а также глянцевые шляпки из ткани лаке, выполненные в форме панамы. Для пляжного отдыха следует выбирать шляпы с широкими полями, отбрасывающими ажурные тени на лицо. Последний писк моды – морская тематика: панамы без полей, с небольшой вуалеткой.

Козырьки стали одним из главных трендов нового сезона, опережая по популярности даже шляпы. Они не только, защищают лицо от солнца, но и придают образу женственность и загадочность.

Вязаные береты и шапки предлагаются крупной вязки, они скручиваются в виде чалмы или свободно свисают на плечи, венчаются модным помпоном.

Незаменимы весной всевозможные повязки и платки. Дизайнеры предлагают завязывать платок любым способом: объемно, скрутив жгутом, асимметрично или в виде тюрбана, создавая при этом дополнительный объем на голове.

Обратите внимание на яркие шарфики, выполненные из полупрозрачных тканей, с асимметричными, геометрическими узорами. Не менее притягательны однотонные шарфики насыщенных оттенков (оранжевый, синий, зеленый, бирюзовый). Грамотно подобранный аксессуар заставит любой наряд заиграть яркими красками.

Шнуруем замшу

Весной будут актуальны замшевые полусапожки (непременно со шнуровкой спереди), а также полусапожки цвета хаки. А для дождливой погоды приобретите резиновые сапоги мягких пастельных тонов с пряжкой сбоку. И не вздумайте выбрасывать замшевые ботинки на высоких каблуках и ботильоны из джинсовой ткани родом из прошлого сезона – их смело можно носить и в нынешнем.

В любом случае обращайте внимание на модели с высокими каблуками или на платформе, украшенные различной аппликацией, заклепками. Сандалии и босоножки выбирайте на толстой подошве с устойчивым каблуком.

Сумки подросли

Популярными в этом сезоне будут крупные прямоугольные сумки с длинными ручками. Клатчи также должны напоминать по форме и размеру папку для документов или сумку-портфель.

Для повседневной эксплуатации идеально подойдут яркие сумки, декорированные ремешками, цепями, бисером. И, конечно же, летом никак не обойтись без модной прозрачной сумки.

Фантазия в деталях

Еще несколько лет назад на смену драгоценным камням пришли пластик, металл, кожа. Не утрачивают актуальности они и сейчас. Невероятно популярны цепочки, искусно комбинированные с камнями и ажурными металлическими медальонами. Преимущества их очевидны: широкое разнообразие, фантазийность и, конечно, доступная стоимость. Не выходят из моды ожерелья-чокеры (ошейники). Особенно популярны объемные, массивные, яркие, богато декорированные ошейники в отличие от прошлого сезона, где чокер был более строгим и скромным.

Также уместны крупные бусы, которые оборачиваются вокруг шеи несколькими витками. Они гармонично сочетаются со свитерами или сарафанами с круглым вырезом. Так что, если в старой бабушкиной шкатулке вы нашли нитку жемчуга, считайте, вам крупно повезло. Жемчужные бусы или кольца будут говорить о вашем чувстве стиля. Колье с крупными разноцветными природными камнями – еще один актуальный способ разнообразить даже классический образ.

Что касается браслетов, то при их выборе следует придерживаться правила: чем больше, тем моднее. В тренде яркие, массивные изделия из пластика, металла, кожи, дерева. Причем носить их следует все вместе!

Обратите внимание на слейв-браслеты (кольцо и браслет одновременно). Несмотря на выраженный этнический стиль, носить слейв-браслеты можно и с вечерними платьями, и с джинсами, и даже с деловыми костюмами.

Еще один тренд – носить по одному одинаковому браслету на каждом запястье. Также модно с браслетами на запястье сочетать браслеты на предплечье. Дизайнеры предлагают надевать их чуть выше или чуть ниже локтя.

Любительницы крупных серег могут ликовать. Вот уже который сезон актуальны самые крупные, самые заметные и броские серьги. Носить можно одновременно серьги из разных комплектов. Весьма практичное решение, особенно если вы склонны их терять.

Можно возродить подзабытые серьги-кафы в виде веточек и цветочков, закрывающие большую часть уха. Кафами модно украшать как одну мочку уха, так и носить их с другими серьгами – в общем, фантазия ограничивается только содержимым шкатулки.

Если обычные серьги, бусы и браслеты надоели, это не повод отказываться от украшений. Возвращается в моду давно забытый аксессуар – брошь. А ведь когда-то броши заменяли колье и ожерелья, которые не всегда уместны. Сейчас брошь уместна везде: на воротнике блузки, на шляпе, на шарфе, на лацкане пиджака, на сумке и даже на туфлях. Носить их можно как в единичном экземпляре, так и сразу по несколько штук. Летом снова модно будет носить разнообразные браслеты, цепочки и другие украшения на щиколотке.

Ремни «лихие нулевые»

Независимо от наличия или отсутствия фурнитуры дизайнеры советуют завязывать ремень в узел. В сезоне весна-лето – 2017 модно носить два ремня (и даже больше!) одновременно. Они могут как совпадать, так и различаться по ширине, фактуре и цвету.

Также в моде ремни такой ширины, что их смело можно назвать корсетами. Но в отличие от корсетов они не имеют шнуровки и фиксируются привычным способом – с помощью пряжек и застежек.

Кошачий взгляд

Солнцезащитные очки могут быть различной формы, но непременно в цветной, броской оправе. Они декорируются стразами, бабочками, цветочками. Наиболее популярной формой считается круглая. Но модны также и различные вариации очков «кошачьи глазки».

Часы – признак стиля

Популярностью будут пользоваться часы в стиле арт-деко, ретро, крупные модели правильной геометрической формы, а также спортивные изделия. Особый акцент делается не столько на самих часах и циферблате, сколько на браслете. Ремешок должен быть декорирован яркими и крупными элементами.

Закрываем пальчики

Кружевные гольфы, носочки и яркие колготки тоже помогут дополнить модный образ. Причем если раньше носить чулки и колготы с открытой обувью считалось признаком незнания элементарных правил ношения чулочно-носочных изделий, то сейчас дизайнеры разрешают пренебрегать этими правилами и надевать колготы даже с босоножками.

По материалам сайтов 2017godp.ru, differed.ru