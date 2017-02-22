Почувствуй себя хирургом

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После того как минуют сильные ночные морозы (ниже минус 10-15°С), опытные садоводы приступают к обрезке плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Вырезают на кольцо или на внешнюю почку все поврежденные, обломанные и загущающие ветви и сучья.

В конце марта – начале апреля, пока не лопнули и не раскрылись набухшие почки на плодородных деревьях и ягодных кустарниках, необходимо провести в садах искореняющие опрыскивания железным или медным купоросом.

– Если вы решили заняться перепрививкой малоурожайных, мелкоплодных деревьев более урожайными крупноплодными сортами, одновременно с обрезкой можно заготовить черенки длиной от 30 до 40 см (на более длинных побегах могут оказаться недостаточно вызревшие почки в верхней части), – советует кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Оксенюк. – Заготовку черенков проводят с каждого сорта отдельно, побеги связывают в пучки с этикеткой, на которой указывают название сорта. Хранят их, завернув в мокрую (периодически увлажняемую) ткань и сверху в бумагу, в холодильнике на нижней полке.

Успех обрезки в немалой степени будет зависеть от того, насколько удобным и острым режущим инструментом вы пользуетесь. Пока есть время, тщательно наточите садовые ножи, секаторы, пилки и прививочные ножи – все то, что необходимо иметь под рукой в страдную весеннюю пору.

Ну а если еще не обзавелись необходимым набором, отправляйтесь в специализированный садоводческий магазин, где вам помогут сделать грамотный выбор. К примеру, вот что нам рассказали продавцы-консультанты о разных видах секаторов:

– Для весенних работ в саду может понадобиться стандартный (обходной) секатор с одним ножом (вторая пластина используется как упор, смещенный по отношению к линии реза). Наверняка могут пригодиться и садовые ножницы – это секатор с двумя режущими пластинами, устроенный по принципу ножниц. Ножи имеют закругленную форму, режущие части движутся навстречу друг другу. Секатор с наковаленкой имеет один нож, вторая пластина служит упором, который расположен непосредственно на линии реза. Наковаленку, как правило, изготовляют из прочной пластмассы с ребристой поверхностью, что предотвращает скольжение ветви. Сучкорез – садовый инструмент, который используется для срезки ветвей и побегов, расположенных высоко над землей. Кустарниковый секатор имеет усиленные ножи и удлиненные ручки. Секатор с храповым механизмом – универсальный инструмент, предназначенный для обрезки как сухого, так и живого дерева. Штанговые сучкорезы-секаторы предназначены для удаления веток, которые расположены высоко на дереве. Ножницы для фигурной стрижки растений имеют прямое лезвие. Есть специальные секаторы для прививки плодовых культур.

Также секаторы различают по способу изготовления. Бывают кованые инструменты, а также изготовленные из штампованных деталей. Кованые обычно более долговечные и надежные.

Автор : Надежды БРАЖИНОЙ

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