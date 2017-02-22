Новоселье на клумбе будет пышным

Опытные цветоводы уже начали черенковать и укоренять дома комнатные растения, которые, как переезжие свахи, постоянно меняют прописку. К зиме они переселяются на подоконник, а к лету снова спешат на свежий воздух.

– Это не значит, что при наступлении тепла надо будет просто взять горшки с геранью, колеусом, лантаной, ирезине и другими любимыми растениями и вывезти их на дачу, – объясняет дачница (садоводческое товарищество «Дубки»), член Географического общества Таисия Ковтун. – Чтобы высадить на клумбу окрепшие (но не переросшие за зиму!), красивые цветы, мы как раз сейчас (я приступила к этой работе с третьей декады февраля) готовим для этого посадочный материал. Нарезаю с растущих дома растений крепкие молодые побеги, убираю лишние листья, оставляю только розетку вверху и сразу высаживаю черенки для укоренения в подготовленный грунт. Лишь смачиваю место среза черенка и обмакиваю его в порошок корневина (немного стряхиваю, чтобы не было лишнего). Поливаю, сверху накрываю полиэтиленовым пакетом. Его придется периодически снимать, выворачивать и стряхивать конденсат.

В начале мая высаживаю молодые растения в цветник. На первых порах неженки, привыкшие к домашнему режиму, накрываю лутрасилом.

Можно купить саженцы на рынке. Без этого не обойтись при пополнении коллекции новыми сортами. Откликаясь на повышенный спрос и модные тенденции, селекционеры создают много интересных новинок. Но размножить сорт, который у тебя уже есть, несложно. Главное, соблюсти сроки.