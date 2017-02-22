Ирис обнажает спинку

Весной, когда рекомендуется сажать и пересаживать почти все огородные и садовые культуры, рука тянется заняться в том числе ирисами бородатыми. Тем более что на рынке в это время нередко можно увидеть в продаже деленки этого растения. Однако лучше откажитесь от искушения, оставьте эту работу до лета – весной бородатые ирисы плохо переносят пересадку.
Такой совет дала кандидат сельскохозяйственных наук старший научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН Людмила Миронова. И объяснила:
– Корневища растений в это время еще до конца не сформированы, у них отсутствуют зачатки новых корней, поэтому они будут плохо приживаться. Лучшее время для посадки бородатых ирисов в наших условиях с учетом длинной сухой и теплой осени – середина августа – середина сентября.
Если весной все-таки пересадить бородатый ирис, это может привести к тому, что ранее заложенные цветочные почки не разовьются, поэтому цветения не будет.
Зимние укрытия ирисов снимают примерно во второй половине апреля. В это время у них уже начинают отрастать листья. Очень важный момент по уходу за красивыми цветами: весной требуется разгрести втянутое внутрь земли корневище – оно обязательно должно быть на солнышке. Это главное условие успешного выращивания бородатых ирисов, поскольку бактериальная гниль начинается именно с поражения корневища или листового веера на нем.
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