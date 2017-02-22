Абрикос тонко чувствует весну

Весна в Приморье в этом году наступает стремительно. Для абрикосов это чревато негативными последствиями. Период естественного покоя у этой культуры закончился еще в январе, и сейчас деревья пребывают в состоянии вынужденного покоя. Обманчивые оттепели они готовы принять за устойчивое тепло.

– Вегетация вызревших цветковых почек абрикоса начинается при температуре пять градусов. Если такая температура держится более трех суток, почки просыпаются, а ночные морозы после оттепелей их губят, – рассказывает садовод-опытник Борис Борисов. – В результате мы остаемся без урожая.

В литературе описаны способы задержания вегетации цветковых почек. Один из них – обрезка. В пригороде Владивостока ее надо провести до начала сокодвижения – в конце марта, первой декаде апреля.

Дело в том, что у абрикоса сильный рост побегов отмечается с весны до середины июня и с июля до осени. На сильном весеннем приросте цветковые почки в зиму уходят полностью вызревшими. Цветковые почки, сформированные в августе на вторичном приросте, уходят в зиму до конца не вызревшими. Они во время оттепелей не просыпаются и весной зацветают на 10–12 суток позднее. Вот почему для получения сильных молодых побегов обрезка весной обязательна. Выросшие молодые побеги в середине июня обрежьте еще раз наполовину, это способствует перераспределению питательных веществ. На вновь отросших молодых побегах обильно закладываются цветковые почки.

Из болезней весной абрикос поражает монолиоз. Против этой напасти при температуре воздуха пять градусов проводят обработку всего сада 3-процентной бордоской жидкостью.

Прививку абрикоса в наших условиях проводят в первой декаде апреля (перед самым началом сокодвижения) способом улучшенной копулировки. В конце сокодвижения, когда кора хорошо начинает отделяться, можно делать прививку за кору. Лучше проводить ее рано утром в пасмурную погоду. В солнечную, жаркую погоду срезы у абрикоса очень быстро окисляются, на месте среза образуется защитная пленка и прививка плохо удается.

Борис Федорович Борисов готов проконсультировать садоводов по особенностям агротехники абрикосов с учетом климата на побережье края и предложить саженцы пяти сортов. Кроме того, он рекомендует сажать весной сливу русскую, которая не бывает гнилой и червивой без всякой обработки, испытывает много сортов этой урожайной и устойчивой садовой культуры. Звоните по телефону 8-924-127-04-68.

Справка «В»

Абрикос плодоносит на однолетних приростах, шпорцах и букетных веточках. Шпорцы отмирают через два года плодоношения, при этом ветви оголяются, плодоношение становится периодичным. Лучшее плодоношение бывает на сильных молодых приростах.