Кто смел, тот два съел. А кто робок?

Читатели «В» уверяют: бесконтрольная выплата компенсаций жертвам большой воды привела к тому, что одни не получили ничего, а другие – все и даже больше

Многим жителям Приморья, пострадавшим от приснопамятного тайфуна «Лайонрок», до сих пор не выплатили деньги, обещанные в качестве возмещения за утраченные урожай и имущество.

Напомним, что в результате разгула стихии, обрушившейся на Приморье в августе – сентябре 2016 года, за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Под водой оказались 170 населенных пунктов в 27 (из 34) муниципальных образованиях края. Из-за сильных ливней в реках поднялась вода, затопив жилые дома, квартиры на первых этажах многоквартирных домов, огороды, сады и поля. Многие населенные пункты остались без водоснабжения и электричества. 31 августа губернатор Приморья Владимир Миклушевский ввел в регионе режим ЧС. В тот же день с экранов телевизоров он пообещал оказать финансовую помощь всем пострадавшим, кто лишился крова из-за стихии, и тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены.

На обещания не скупились

На разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей за счет средств резервного фонда администрации Приморского края могли рассчитывать собственники поврежденных жилых домов и квартир на первых этажах. Выплата в 10 тысяч рублей была гарантирована гражданам, «утратившим урожай на придомовом земельном участке». Такая же сумма компенсации из того же источника была обещана «в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства», а также «на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома».

Помимо этого, на единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей за счет средств резервного фонда правительства РФ могли рассчитывать граждане, постоянно проживающие в затопленных районах края. И это еще не все выплаты, обещанные приморцам, пострадавшим от большой воды. С их полным списком можно ознакомиться на официальном сайте администрации Приморского края.

По информации департамента труда и социального развития, выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи должны были получить более 20 тысяч жителей края. Казалось бы, при таком ответственном и продуманном подходе руководства страны и региона к сложившейся ситуации пострадавшим от тайфуна «Лайонрок» оставалось только написать соответствующие заявления и ждать поступления денег...

Огород уплыл. Надежды – следом

В поселках Кавалерово, Рудном, в селе Богополь под водой оказались буквально все улицы и сельхозугодья, расположенные в низинах. По словам местных жителей, дождь хлестал как из ведра с 28 августа по 7 сентября. При таком количестве осадков урожай овощей и картофеля сгнил даже на незатопленных участках.

Аналогичная ситуация была на всех полях и огородах Кавалеровского района. Погреба ушли под воду по самые крыши. Населению не было смысла закупать картофель, капусту и другие овощи впрок, так как их негде было хранить. Да и с деньгами у сельчан негусто. Поэтому компенсация в размере 10 тысяч рублей за подтопленные участки оказалась бы кстати. Но обещанной десятки на каждого члена семьи многие жители Кавалеровского района не дождались.

Как рассказала нашему корреспонденту жительница поселка Рудного Галина Калюжная, инициатор коллективного обращения граждан в редакцию газеты «Владивосток», почти всем неожиданно пришел отказ на написанные заявления. Причем без всякого обоснования.

«Из выступления губернатора Приморского края в СМИ мы поняли, что получим по 10 тысяч рублей из краевого бюджета и по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи из федерального. Кроме того, была обещана выплата по 5,5 тысячи рублей неработающим пенсионерам, а также за частичную потерю имущества, повреждение строений и другие выплаты. Люди написали заявления, были созданы комиссии, и начались выплаты. В нашем районе получили по 10 тысяч рублей даже те, кто ничего толком не выращивал и вообще не сажал. Далее началось что-то непонятное. Пострадавшие, находившиеся в равных условиях подтоплений, получили неравнозначные выплаты», – это строки из письма жителей поселков Кавалерово, Рудного и села Богополь за подписью 22 человек.

Судя по их информации, по 10 тысяч рублей за подтопленные участки и по 10 тысяч на каждого члена семьи получили даже те граждане, которые фактически не проживают по месту регистрации. А также те, у кого придомовые участки расположены выше, чем у тех, кто реально утонул, но ничего не получил. К посланию в редакцию «В» прилагается список фамилий с адресами. К примеру, в поселке Рудном инвалид 2-й группы Юлия Зыкова не получила ни рубля, хотя ее участок уплыл вместе с урожаем. Обделенной оказалась и многодетная семья Елены Леонидовны Пинчук.

«Ее дом комиссия даже не смотрела. Им выплатили только 10 тысяч рублей за подтопленный участок, а на каждого члена семьи выплаты не были проведены.

Дом Веры Кочкаревой из поселка Рудного комиссия осмотрела через месяц после затопления, когда вода уже ушла. В результате этой «ревизии» женщина не получила ничего, хотя ее огород и подворье были под водой.

Галина Михайловна Лапоха провела на крыше своего дома три бессонные ночи в состоянии стресса, наблюдая, как сносит соседние дома. И тоже получила только 10 тысяч рублей.

По огороду пенсионера Петра Картавого, проживающего на улице Садовой, 13, текла река с навозом. Он получил 10 тысяч рублей, хотя его соседи, гораздо меньше пострадавшие, получили компенсацию по полной схеме», – сообщают в своем послании жители Кавалеровского района.

И такие «несправедливые случаи помощи», по мнению авторов петиции, в районе не единичны. Всем, кто получил отказы в компенсации и не согласен с таким выводом комиссии, в отказных письмах рекомендовано... обратиться в суд. Совет юридически грамотный, только не каждый пострадавший от наводнения сельчанин будет ходить по судам, доказывая свои материальные потери. Проще махнуть рукой и послать всех подальше. Дешевле выйдет, и нервы не пострадают.

«Пенсионеру или больному человеку пройти через этот бюрократический барьер нелегко. Лучше бы вообще не слышать обещаний и не надеяться на помощь. Или сделать выплаты разовыми, к примеру, по 10 тысяч рублей за участок, по 25 тысяч рублей – за прочий ущерб. Русский народ терпеливый, все перенесет. Но только не унизительное и оскорбительное отношение», – с негодованием пишут жители поселка Рудного.

Бедствие – одно на всех, а помощь?

С ними солидарны земляки из села Богополь. Они также получили выплаты в связи с утратой урожая, но в выплатах единовременной материальной помощи в размере 25 тысяч рублей им отказали, ссылаясь на акты обследования жилых домов.

«Но комиссия наши дома не обследовала, она вообще к нам не приезжала! Приезжали глава Устиновского сельского поселения и его специалисты, чтобы подписать акты о том, что имущество людей якобы не пострадало от паводка. Сельчане задали главе вопрос о затоплении подвалов, погребов в домах. Ответ был категоричным: «За это выплаты не полагаются». Тогда нам непонятно, за что несколько семей в нашем селе получили выплаты по 25 тысяч рублей? Выходит, одним положено, а другим нет? Кто ответит за незаконные выплаты?» – спрашивают в письме в редакцию «В» жители села Богополь, не нашедшие понимания у руководства своего района.

В селе Синегорье три дня не было электричества и 15 дней – бесплатного подвоза питьевой воды. Люди покупали воду в канистрах в магазине. Тем временем по селу текла грязная река. Созревший урожай сгнил даже на частично затопленных участках. Сельчане надеялись на компенсационные выплаты хотя бы по 10 тысяч рублей, но всем пришел отказ в помощи.

«Наш председатель сельского совета не побеспокоился о своих сельчанах, хотя он должен быть проявить заботу. Он даже не провел разъяснительную беседу или собрание, где бы рассказал, куда и как правильно обращаться за материальной помощью. Кто-то писал заявление в сельсовет, кто-то – в администрацию Кавалеровского района. Зато после прекращения дождей он ходил по дворам и просил, чтобы мы подписали акт, в котором сказано, что нам отказано в материальной помощи согласно собственному заявлению. Мы согласны, что тайфун – это стихийное бедствие для всех. Поэтому можем и потерпеть. Но нам обидно, когда сосед пострадал меньше, а то и вовсе не пострадал, зато получил все сполна – и за огород и на каждого члена семьи, и по 5500 рублей как неработающий пенсионер. Нас возмущает такой несправедливый подход к проблемам сельских жителей», – негодуют жители Синегорья в коллективном письме в редакцию.

Под текстом восемь подписей, но, как замечают его авторы, пострадавших от наводнения гораздо больше. Просто не все хотят связываться с местной властью: конфликт может выйти себе дороже. Критику же у нас не любят.

Вывод из этих обращений однозначный. Выходит, не все так благополучно с выплатами компенсаций пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», как расписано в отчетах чиновников. Судя по письмам, распределение материальной помощи проходило бесконтрольно, по пословице «Кто смел, тот два съел, а кто робок, тому и одного не досталось». И теперь граждане вынуждены обращаться за помощью не к местной и даже не к краевой власти, а в СМИ – как в последнюю инстанцию.

Если же эти люди действительно не имеют права на денежную поддержку в отличие от своих «более удачливых» соседей, так объясните им понятно и доступно – почему? Или они неправильно и не туда писали свои заявления? Так опять же должна была пройти разъяснительная работа и оказана помощь в составлении заявлений.

В свою очередь, мы просим прокурора края Сергея Бесчасного обратить внимание на крик души жителей Кавалеровского района и готовы представить их письма для последующей работы. Полагаем, что прокуратура найдет в этих посланиях много интересного.

Когда верстался номер, в редакцию «В» пришло еще одно письмо.

«Я мать-одиночка, воспитываю четверых замечательных детей (1,5 – 12 лет), которых очень люблю. Я, как и большинство жителей нашего села, пострадала от тайфуна «Лайонрок». В моем огороде и вокруг дома стояла вода высотой не менее одного метра. У меня большой огород. Имелись посадки всех овощных культур и картофеля. Но стихия их унесла. Кур и кроликов успели разместить на чердаке дома, утки и гуси плавали в загоне. Старших троих детей сотрудники МЧС вывезли в Чугуевку, в спортивный комплекс, где они находились пять дней, пока не спала вода. С младшим ребенком отсиделась у незатопленных соседей.

Все наше белье, в том числе детские куртки и обувь, уплыли. Это было 30 августа, шла подготовка детей к школе. Подсыхающие вещи оставила в бане, чтобы потом просушить, но вода унесла их тоже. Было очень страшно, дети плакали.

Комиссия в селе появилась спустя две недели, как спал паводок, но ко мне они не заходили. После чего мне выплатили по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи и 25 тысяч рублей – за поврежденный фундамент и затопленный погреб. Мне сказали, что выплатили еще 10 тысяч рублей, но я их не получала.

Обратилась в прокуратуру с просьбой выплатить 50 тысяч за утрату и порчу имущества. У меня затребовали квитанции на покупку дивана и другой мебели. А где я их возьму, если я все вещи покупаю с рук по объявлениям? И в то же время в селе есть семьи, пострадавшие меньше, чем наша, но помощь они получили по максимуму.

Обращалась за помощью в орган соцзащиты, ответ один: «Не положено!». Хотя я где-то читала, что мне могли бы оказать помощь в размере 30 тысяч рублей. А мне предлагают только одно: сдать детей в реабилитационный центр. Знакомые и родственники помогают как могут. Но мне уже стыдно к ним обращаться. Если есть такая возможность, помогите.

Жительница села Соколовка Чугуевского района Новицкая Юлия Ивановна».

Без комментариев.



